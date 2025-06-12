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Gogoro EZZY全新上市！最低入手價不到3萬元
Gogoro 看準消費者對日常代步機車的強勁需求，近年來成功開創綠牌電動機車級距，穩坐銷售冠軍寶座，吸引更多消費者輕鬆邁入電車行列。二輪入門首選 Gogoro EZZY 全新上市，更輕鬆的日常代步新選擇，搭配補助最低入手價不到 3 萬元，限時再享配件好禮雙重送。
Gogoro 表示，為進一步打造更便利的騎乘選擇， 12日正式推出全新綠牌電動機車 Gogoro EZZY2，採用全新輪轂馬達，不僅挑戰速度為同級最快3，保養更省心，還有多項兼具實用與安心的配備，補助後最低入手價不到 3 萬元。
Gogoro EZZY 滿滿配備一次到位，養車更輕鬆，騎得更放心，Gogoro EZZY 外型亮眼，圓潤線條搭配亮面烤漆車身，車頭的前黑色飾板增加耐用性；四大優點，操作簡單、快速上手，實體鑰匙就能啟動出發。
夠好裝：擁有同級最長 68cm 座墊5，回彈厚度雙載更舒適，寬敞腳踏空間放滿戰利品還很充裕，28L 置物箱可收納兩頂安全帽。前掛鉤、前置杯架、飛旋踏板及後扶手，超實用配件通通有。
夠好養：電動車保養輕鬆，省時又省錢，無需更換機油、檢查引擎等繁瑣項目，大幅降低保養頻率，耐用又划算。
夠省力：兼顧靈活操控與安穩騎乘特性，標配一鍵自動倒車功能、超省力中柱和超低座高，時刻都能優雅出遊。
夠給力：挑戰綠牌最速 68 km/h，動力輸出滑順流暢。搭載超越同級 SBS 前後雙碟煞系統與安全配備，穩定車身並縮短煞車距離，前後全 LED 車燈與高彩巨字儀表，夜間行車更安全。
早鳥購車贈雙重配件好禮，搭配補助最低入手價不到 3 萬元，全新 Gogoro EZZY 不含補助建議零售價為 $59,980 元，扣除補助後最低入手價不到 3 萬元，提供「亮綠、深藍、淺藍、深灰、淺白」五種車色。
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