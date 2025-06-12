陶朱隱園為何賣不掉？專家曝3硬傷「也許這兩人有興趣」

陶朱隱園屋齡已7年，但實價登錄迄今沒有成交紀錄，這棟位處全台最精華地段─信義計畫區，以科技＋綠建築＋高規格打造的超級豪宅，為何蓋好了卻一直賣不掉？

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析有三大原因：

1、總價太高，受眾太窄

陶朱隱園坪數大、單價高，一戶要十幾億，還不含裝潢、管理費、每月上看數十萬的維護成本。這不是有錢就能買，而是要超級有錢、剛好想住、又剛好不怕曝光的金字塔最頂尖。這樣的人，全台不超過100個，客群相當少。

2、買家怕曝光，金流身家全都露

很多高資產族群不怕買貴，而是怕買了被人知道、被查資產。陶朱隱園這種「會被報導的豪宅」，對不少低調大老闆或海外買家是一大顧忌，畢竟新聞一出來，各界都知道買哪一層、花多少錢買、資產怎麼流動。

3、建築太前衛，市場還沒跟上

旋轉式的外觀、綠能牆、室內無柱設計、豪車可坐電梯進家門，這些硬體設計很狂，但也讓「接手門檻變超高」，未來若屋主想轉手，接手買家也要能夠接受這些設計，這樣的人不好找。

張旭嵐表示，陶朱隱園從頭到尾都不是一般豪宅，而是一件「藝術品」，這種產品，在台灣地狹人稠、又講求實用與保值的房市結構下，要找到想買、又剛好價格對得起來的人，真需要一點緣分和運氣。也許不按牌理出牌的川普，或是狂妄的馬斯克，會有興趣。