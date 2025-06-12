南亞股東會 董事長吳嘉昭：面對變局啟動4轉型
南亞12日召開股東大會，公司去年合併營業額為2，596.1億元，較前一年度微幅減少0.1%；合併稅前利益45.2億元，衰退50.5%，稅後每股純益0.42元，南亞股東會通過動用未分配盈餘，每股超額配發現金股利0.7元。
南亞塑膠董事長吳嘉昭今天在股東會後表示，美中科技競爭加劇、關稅壁壘，加上地緣政治緊張情勢等因素，使經濟發展充滿變數。面對變局公司已將四個轉型及三個發展方向做為行動方針。吳嘉昭表示，展望今年營運，美中科技競爭加劇、關稅壁壘，加上地緣政治緊張情勢等因素，使經濟發展充滿變數，但是他強調，面對變局，南亞公司已將四個轉型及三個發展方向做為行動方針。
四個轉型是：產品轉型、事業轉型、低碳轉型及數位轉型，結合三大產業發展趨勢方向，包括：電子及半導體創新應用材料、低碳與綠色產品、健康應用醫材等，以此為核心策略思維，深化轉型布局，引領未來，創造公司更好的願景。
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