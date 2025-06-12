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南亞股東會 董事長吳嘉昭：面對變局啟動4轉型

攝影中心／ 記者林俊良 即時新聞
南亞塑膠今天召開股東大會，董事長吳嘉昭（右）與獨立董事林義夫（中）、董事王貴雲（左）交換意見。記者林俊良／攝影
南亞塑膠今天召開股東大會，董事長吳嘉昭（右）與獨立董事林義夫（中）、董事王貴雲（左）交換意見。記者林俊良／攝影

南亞12日召開股東大會，公司去年合併營業額為2，596.1億元，較前一年度微幅減少0.1%；合併稅前利益45.2億元，衰退50.5%，稅後每股純益0.42元，南亞股東會通過動用未分配盈餘，每股超額配發現金股利0.7元。

南亞塑膠董事長吳嘉昭今天在股東會後表示，美中科技競爭加劇、關稅壁壘，加上地緣政治緊張情勢等因素，使經濟發展充滿變數。面對變局公司已將四個轉型及三個發展方向做為行動方針。吳嘉昭表示，展望今年營運，美中科技競爭加劇、關稅壁壘，加上地緣政治緊張情勢等因素，使經濟發展充滿變數，但是他強調，面對變局，南亞公司已將四個轉型及三個發展方向做為行動方針。

四個轉型是：產品轉型、事業轉型、低碳轉型及數位轉型，結合三大產業發展趨勢方向，包括：電子及半導體創新應用材料、低碳與綠色產品、健康應用醫材等，以此為核心策略思維，深化轉型布局，引領未來，創造公司更好的願景。

南亞塑膠董事長吳嘉昭（上排右二）今天主持股東大會，表示面對變局，公司已將四個轉型及三個發展方向做為行動方針。記者林俊良／攝影
南亞塑膠董事長吳嘉昭（上排右二）今天主持股東大會，表示面對變局，公司已將四個轉型及三個發展方向做為行動方針。記者林俊良／攝影
王永慶二房長女王貴雲，今天出席南亞塑膠股東會。記者林俊良／攝影
王永慶二房長女王貴雲，今天出席南亞塑膠股東會。記者林俊良／攝影
南亞塑膠董事長吳嘉昭今天在股東會後表示，美中科技競爭加劇、關稅壁壘，加上地緣政治緊張情勢等因素，使經濟發展充滿變數。面對變局公司已將四個轉型及三個發展方向做為行動方針。記者林俊良／攝影
南亞塑膠董事長吳嘉昭今天在股東會後表示，美中科技競爭加劇、關稅壁壘，加上地緣政治緊張情勢等因素，使經濟發展充滿變數。面對變局公司已將四個轉型及三個發展方向做為行動方針。記者林俊良／攝影

股東會 南亞 中科

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