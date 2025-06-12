快訊

小朋友不要學！Switch 2卡帶苦味劑 實測「連舔8日」慘烈結果出爐

熱帶低壓恐穿台過！挾風雨威脅 氣象署曝成颱機率

校園濺血！台中私校爆學生「不服管教」 埋伏廁所亂棒痛毆老師

聽新聞
0:00 / 0:00

北台灣下半年8大百億案登場 這區獨缺「恐有賣壓」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。住展雜誌提供
房市示意圖。住展雜誌提供

住展雜誌彙整北台灣今年下半年預計進場指標案，推估超過百億元案量的有8案，包括台北市南港區「築源南港」，與松山區的「西華璞園」、「科達大巨蛋案」，以及新北市板橋區「日安PARK」、永和區「漢皇大陳單元6」、三重區「市政帝景」、林口區「長耀中山路案」，和新竹縣寶山鄉「宏道新竹帝寶」。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，去年傳出準備推出的青埔指標案，目前沒有下文，下半年獨缺桃園市不見大案，現況恐有一定賣壓。

陳炳辰表示，房市混沌不明，不少建案以拖待變，但大案成本高，籌備一段時間後大多按照規畫時間上場。下半年新案中，以系列案持續推出、總銷估破兩百億元的新竹縣寶山鄉「宏道新竹帝寶」為最大亮點。

台北市則有兩豪宅案問世，一為松山區坐落民生東路主幹道，鄰近松山機場、敦北林蔭大道「西華璞園」，乃知名的西華飯店危老改建案，將為松山區再添豪宅生力軍。

另一為2000坪基地的大型都更案「築源南港」，挾近年南港區因知名商場、東區門戶計畫，和產業園區概念、三鐵共構優勢，按照安排時辰登場，台北市另有「科達大巨蛋案」於下半年推出，位於大巨蛋附近。

新北市方面，計畫登場的大案包括板橋區江翠重劃區「日安PARK」、永和區新店溪畔知名都更案「漢皇大陳單元6」、三重區二重疏洪道重劃區的「市政帝景」，與林口區家樂福商圈的「長耀中山路案」。

四案皆位在房市熱區，建商都深耕在地，可掌握客群，其中總價偏高的大坪數案「長耀中山路案」，針對資產實力較佳的換屋族群，「日安PARK」、「漢皇大陳單元6」、「市政帝景」有小坪數戶別，可吸引首購與避險低預算買方。

北台灣下半年百億指標案。資料來源／住展雜誌
北台灣下半年百億指標案。資料來源／住展雜誌

重劃區 豪宅 大巨蛋

延伸閱讀

台北市豪宅案「西華璞園」將登場 北台灣下半年預推8案逾百億

氣象署發布新北這三區高溫警報 呼籲減少戶外運動

新竹寶山鄉綠竹筍節6/22登場 打造文化農業童趣體驗

台北市松山區嚴重車禍！汽車高速衝撞剛起步遊覽車...2人無生命跡象

相關新聞

台北市豪宅案「西華璞園」將登場 北台灣下半年預推8案逾百億

北台灣8大百億大案將於下半年登場，其中台北市有兩大豪宅案「西華璞園」、「築源南港」備受市場期待，住展雜誌發言人陳炳辰表示...

南亞股東會／董座吳嘉昭：面對變局 啟動四轉型、三發展方向行動方針

南亞（1303）董事長吳嘉昭12日表示，美中科技競爭加劇、關稅壁壘，加上地緣政治緊張情勢等因素，使經濟發展充滿變數。面對...

南亞：關稅及匯率穩定後會有更好的成績

南亞今舉行股東會，董事長吳嘉昭表示，南亞隨著社會經濟與科技技術發展，不斷的進行產業轉型。雖然外界環境有短暫風浪，但產業佈...

反對平台剝削 新聞產學連署提「議價+基金」搶救媒體

媒體積極呼籲推動與跨國平台的媒體議價法案，但在立法院推動進度緩慢。立法院交通委員會12日舉行「我國媒體議價制度立法」公聽...

疫苗國家隊自研除霜餘冷再利用！冷凍小廠出奇招「鹵水＋AI」 敲門國際盃

一家名不見經傳的公司，竟肩負高達4千萬劑新冠疫苗的保存。現在還靠著獨門除霜技術，省下8成空調電費，跨足綠色倉儲，企圖打國際盃。

合一醫材創新傷口產品獲准在美上市 將與國際大廠洽談合作

合一生技昨（11）日宣布，旗下創新傷口醫材Bonvadis（ON101）乳膏全皮層慢性傷口適應症產品，正式獲得美國食品藥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。