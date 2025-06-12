北台灣下半年8大百億案登場 這區獨缺「恐有賣壓」

住展雜誌彙整北台灣今年下半年預計進場指標案，推估超過百億元案量的有8案，包括台北市南港區「築源南港」，與松山區的「西華璞園」、「科達大巨蛋案」，以及新北市板橋區「日安PARK」、永和區「漢皇大陳單元6」、三重區「市政帝景」、林口區「長耀中山路案」，和新竹縣寶山鄉「宏道新竹帝寶」。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，去年傳出準備推出的青埔指標案，目前沒有下文，下半年獨缺桃園市不見大案，現況恐有一定賣壓。

陳炳辰表示，房市混沌不明，不少建案以拖待變，但大案成本高，籌備一段時間後大多按照規畫時間上場。下半年新案中，以系列案持續推出、總銷估破兩百億元的新竹縣寶山鄉「宏道新竹帝寶」為最大亮點。

台北市則有兩豪宅案問世，一為松山區坐落民生東路主幹道，鄰近松山機場、敦北林蔭大道「西華璞園」，乃知名的西華飯店危老改建案，將為松山區再添豪宅生力軍。

另一為2000坪基地的大型都更案「築源南港」，挾近年南港區因知名商場、東區門戶計畫，和產業園區概念、三鐵共構優勢，按照安排時辰登場，台北市另有「科達大巨蛋案」於下半年推出，位於大巨蛋附近。

新北市方面，計畫登場的大案包括板橋區江翠重劃區「日安PARK」、永和區新店溪畔知名都更案「漢皇大陳單元6」、三重區二重疏洪道重劃區的「市政帝景」，與林口區家樂福商圈的「長耀中山路案」。