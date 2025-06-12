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台北市豪宅案「西華璞園」將登場 北台灣下半年預推8案逾百億

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

北台灣8大百億大案將於下半年登場，其中台北市有兩大豪宅案「西華璞園」、「築源南港」備受市場期待，住展雜誌發言人陳炳辰表示，雖然近期房市買氣冷清，但在地段、品牌加持下，預期仍能吸引高資產族群的關注。

住展雜誌彙整北台灣預計下半年進場指標案，推估超過百億元案量的有台北市南港區「築源南港」、松山區的「西華璞園」、「科達大巨蛋案」以及新北市板橋區「日安PARK」、永和區「漢皇大陳單元6」、三重區「市政帝景」、林口區「長耀中山路案」，和新竹縣寶山鄉「宏道新竹帝寶」。

陳炳辰表示，雖然房市混沌不明，不乏建案以拖待變，但大案成本高，籌備一段時間後多按照規畫時間上場，不比小案可彈性臨時變動延推，所幸在建商品牌、規模話題性，以及地段名氣上均得以加分，若無重大的經濟意外，即便未及熱潮表現，應還是有一定去化能力。

這些新案中，以系列案持續推出，總銷估破兩百億元的新竹縣寶山鄉「宏道新竹帝寶」為最大亮點，由於量體巨大，進度上有既定排程，又因在當地乃已享聲望造鎮案，之於建商或有所自信，不懼詭譎風雲進場。

台北市將有兩豪宅案問世，一為松山區坐落民生東路主幹道，鄰近松山機場、敦北林蔭大道「西華璞園」，乃知名的西華飯店危老改建案，預計總銷達200億元，將為松山區再添豪宅生力軍。

另一則是2000坪基地的大型都更聯貸案「築源南港」，挾近年南港區因知名商場、東區門戶計畫，和產業園區概念、三鐵共構體質優勢，且不少新案齊聚帶動房市發展，繼「世界明珠」後再現豪宅身影亦是情理之中。而豪宅產品開案上本以自身步調為主，像去年上半年熱潮就不見台北市豪宅推案，如今按照安排時辰亮相，倒不必太感意外。

台北市還有「科達大巨蛋案」於下半年推出，所屬大巨蛋精華地帶，輔以建商先前在新北市的推案績效，以及傳出價碼不至於過高，勇敢挺進晦暗時期，信心其來有自。

新北市方面，計畫登場的大案包括板橋區江翠重劃區「日安PARK」、永和區新店溪畔知名都更案「漢皇大陳單元6」、三重區二重疏洪道重劃區的「市政帝景」，與林口區家樂福商圈的「長耀中山路案」，四案皆位在房市熱區，建商都於在地深耕，可掌握銷售客群，買盤對品牌亦熟悉，得以鞏固基本盤。

其中總價偏高的大坪數案「長耀中山路案」，針對資產實力較佳的換屋族群，本非訴求快銷，規劃到位就亮相。而「日安PARK」、「漢皇大陳單元6」、「市政帝景」應是有小坪數戶別，可吸引首購與避險低預算買方，掀起一波熱度，若還能操作讓利促銷話題，或有勝算。

陳炳辰指出，下半年獨缺桃園市不見大案，現況恐有一定賣壓，於去年就已傳出消息的青埔地帶指標案應是無緣今年問世，而事實上台北市中正區、新北市林口區、新竹市東區也有醞釀許久的知名案在蛇年上場的意願不高，此次論及新案有偏屬個案特性，買氣依然孱弱，其餘他案供給稀落，整體市場並不穩定。

北台灣2025下半年預估推破百億元指標大案。資料來源／住展雜誌
北台灣2025下半年預估推破百億元指標大案。資料來源／住展雜誌

豪宅 房市 建商

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