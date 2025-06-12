南亞股東會／董座吳嘉昭：面對變局 啟動四轉型、三發展方向行動方針

南亞（1303）董事長吳嘉昭12日表示，美中科技競爭加劇、關稅壁壘，加上地緣政治緊張情勢等因素，使經濟發展充滿變數。面對變局，公司已將四個轉型及三個發展方向做為行動方針。

南亞12日召開股東大會，公司去年合併營業額為2,596.1 億元，較前一年度微幅減少0.1%；合併稅前利益45.2億元，衰退50.5%，稅後每股純益0.42元，南亞股東會通過動用未分配盈餘，每股超額配發現金股利0.7元

吳嘉昭表示，展望今年營運，美中科技競爭加劇、關稅壁壘，加上地緣政治緊張情勢等因素，使經濟發展充滿變數；此外，大陸石化產能不斷擴張，同業競價加劇，碳費徵收等，加上近期台幣急速升值的影響，第2季業績會有極大的壓力，經營仍然辛苦。

但是他強調，面對變局，南亞公司已將四個轉型及三個發展方向做為行動方針。

四個轉型是：產品轉型、事業轉型、低碳轉型及數位轉型，結合三大產業發展趨勢方向，包括：電子及半導體創新應用材料、低碳與綠色產品、健康應用醫材等，以此為核心策略思維，深化轉型佈局，引領未來，創造公司更好的願景。

吳嘉昭表示，除建構長期發展藍圖外，現階段公司正積極進行產品轉型，生產差異化、高值化產品，並利用現有產品特性，及長期累積的技術能力，拓展新用途及市場，且投入醫療材料及半導體用料等生產，提升短期獲利能力。

在永續發展方面，南亞持續研發環境友善的高值化綠色產品，開發節水節能製程，進行跨廠資源與能源整合，減少資源耗用，並異業結盟建立回收系統，實現減量化，降低碳足跡，減少環境影響，展現對永續經營的承諾。

在新擴建與投資方面，南亞今年完工項目，包含台灣樹林廠區的離型膜、醫療用的減白血袋，林口廠區的PET改質粒，及美國德州廠區的軟質膠布等。

進行中的，尚有台灣樹林廠區的 ABF 載板二期、新港廠區太陽能系統建置、及大陸惠州銅箔等擴建案陸續進行。

吳嘉昭強調，未來除產線整併優化外，最重要的是，因應產業發展趨勢與國際經貿情勢，及供應鏈變化，適時、適地投入新事業及高值化產品的發展，帶動業績持續成長。

吳嘉昭指出，南亞公司自創立以來，隨著社會經濟與科技技術發展，不斷的進行產業轉型。雖然外界環境有短暫 風浪，但公司產業佈局廣，經營基礎穩健，且積極轉型，看好在美國關稅政策及匯率穩定後，會有更好的成績。