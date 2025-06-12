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南亞：關稅及匯率穩定後會有更好的成績

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
南亞舉行股東會，董事長吳嘉昭表示，看好在美國關稅政策及匯率穩定後，會有更好的成績。圖／南亞提供
南亞舉行股東會，董事長吳嘉昭表示，看好在美國關稅政策及匯率穩定後，會有更好的成績。圖／南亞提供

南亞今舉行股東會董事長吳嘉昭表示，南亞隨著社會經濟與科技技術發展，不斷的進行產業轉型。雖然外界環境有短暫風浪，但產業佈局廣，經營基礎穩健，且積極轉型，看好在美國關稅政策及匯率穩定後，會有更好的成績。

吳嘉昭表示，去年通膨與高利率稍有緩解，且AI發展帶動供應鏈需求成長，南亞除電路板略微減少外，其他產品的本業營收與獲利都有成長，但受制於美中科技戰、地緣政治、大陸房產問題等不利因素，限制了復甦力道，再加上認列轉投資收益減少，整體獲利仍不佳。

對於今年營運展望，吳嘉昭表示，美中科技競爭加劇、關稅壁壘，加上地緣政治緊張情勢等因素，使經濟發展充滿變數，此外，大陸石化產能不斷擴張，同業競價加劇，碳費徵收等，加上近期台幣急速升值的影響，第二季業績會有極大的壓力，經營仍然辛苦。

面對變局，吳嘉昭指出，南亞已將產品轉型、事業轉型、低碳轉型及數位轉型，電子及半導體創新應用材料、低碳與綠色產品、健康應用醫材等四個轉型及三個發展方向做為行動方針。

除建構長期發展藍圖外，吳嘉昭表示，現階段南亞正積極進行產品轉型，生產差異化、高值化產品，並利用現有產品特性，及長期累積的技術能力，拓展新用途及市場，且投入醫療材料及半導體用料等生產，提升短期獲利能力。

在新擴建與投資方面，吳嘉昭說，今年完工項目，包含台灣樹林廠區的離型膜、醫療用的減白血袋，林口廠區的PET改質粒，及美國德州廠區的軟質膠布等，進行中的還有台灣樹林廠區的ABF載板二期、新港廠區太陽能系統建置、及大陸惠州銅箔等擴建案陸續進行。

吳嘉昭表示，未來除產線整併優化外，最重要的是，因應產業發展趨勢與國際經貿情勢，及供應鏈變化，適時、適地投入新事業及高值化產品的發展，帶動業績持續成長。

關稅 董事長 股東會 南亞

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