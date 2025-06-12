反對平台剝削 新聞產學連署提「議價+基金」搶救媒體

媒體積極呼籲推動與跨國平台的媒體議價法案，但在立法院推動進度緩慢。立法院交通委員會12日舉行「我國媒體議價制度立法」公聽會，台灣新聞學界、業界、專業團體與學生串聯發起〈拒絕平台剝削、搶救新聞產業〉連署，呼籲政府正視平台不當取利的結構性問題，立即推動制度改革，為新聞與民主尋求出路。

學界組成新聞議價與基金立法行動小組，將以專家身分參加公聽會。發起人之一，國家通訊傳播委員會（NCC）前委員、臺師大大傳所教授王維菁做為聯絡人，她表示，多國推動新聞議價法規，希望強制議價，台灣新聞傳播學界、業界、專業組織與學生近期展開串連，希望政府立即跟進各國行動，連署提出「議價+基金」的雙軌主張。

她表示，根據台北市媒體服務代理商協會統計，從2012至2023年，台灣數位廣告金額從116億元暴增到610億元，但同期間傳統媒體廣告從425億元重挫到210億元，數位廣告總額已近傳統媒體廣告的三倍。但Google、Meta等跨國平台免費使用新聞內容、壟斷數位廣告收益，更影響傳統媒體生存。

先前學者也推動媒體議價法，今年5月初立法院交通委員會排審由藍、綠、白各黨立委提出的「新聞媒體與數位平台議價」相關草案等六個版本，多採行「強制議價」模式，希望建立議價機制，要求數位平台付費，並以調解或仲裁方式處理爭議。但數位發展部對於立法的態度相對審慎，部長黃彥男更示警，草率立法可能引發美國關稅報復，要審慎評估國際發展趨勢。

行動小組推動「議價+基金」雙軌齊下，第一軌「立法強制議價」：建立強制、公平、透明的議價制度，保障所有規模的媒體都能與平台協商內容使用費；若協商無共識，則由獨立仲裁機構介入裁決，保障新聞產製者獲得合理分潤，改善新聞工作者待遇，提升報導品質。

第二軌「設立新聞基金」：透過跨國平台廣告稅、企業稅捐、政府與民間資源籌措財源，由獨立委員會專責管理。基金用途包括支持深度調查報導、改善記者工作權益、協助小型及獨立媒體成長、促進地方與少數族群發聲，並幫助媒體進行數位轉型、技術升級與內容創新。

連署發起人涵蓋新聞傳播各領域代表，目前已有116位發起人，包括新聞傳播學界64位、新聞傳播業界22位、媒體產業公會/組織團體 14 位（含團體）、新聞傳播系所學會與學生組織16位（含組織）。目前連署網站開放中，連署網站網址；由學生自主拍攝的短影片則在YouTube播放，影片網址。