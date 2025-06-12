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量販業建構「即配網絡」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

好市多傳出即將導入Uber Eats外送服務，相較之下，台灣主要量販、超市業者早在疫情前即已積極投入外送市場，從自營快送平台到串聯第三方外送平台，逐步建構屬於量販業的「即配網絡」。包括大潤發、家樂福全聯、愛買等四大通路，皆有合作的外送平台，凸顯外送服務已從餐飲擴大至日常採購的新常態。

8月起將改名為大全聯的大潤發自2019年起即「陸續」與Uber Eats及foodpanda展開合作，目前全台已有20家門市提供外送服務。大全聯表示，消費者最愛使用外送服務的五大品項為奇異果、鮮乳、雞胸肉、蛋品與去骨雞腿，呈現高頻、易消耗的生鮮採購特性。今年整體外送業績較去年成長雙位數。

家樂福目前除與Uber Eats、foodpanda、foodomo三大外送平台合作，並自建「家速配」快送服務，組織自有外送團隊，打造自營與平台並行雙軌模式。家樂福表示，2024年外送業績年增二成，預估2025年仍有一成成長空間。平台最暢銷前三大品項為鮮乳、蛋類與蔬果，顯示家庭民生採購正快速由線下轉往即時配送管道。

全聯則以自建平台「小時達」切入市場，主打30分鐘內送達、不加價、免會員制度，打造高黏著度用戶社群。目前除自營系統外，也與Uber Eats與foodpanda同步合作，全台可服務門市已逾1,100家。全聯表示，小時達訂單數與四年前相比成長3.7倍，銷售額成長近五倍，並在資策會調查中連兩年成為全台第三大外送平台。愛買目前14家門市也全面與foodpanda合作外送服務。

家樂福 全聯 Uber

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