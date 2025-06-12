工研院攜手台灣電力與能源工程協會昨（11）日舉辦「科技儲能與系統韌性應用研討會」，邀經濟部能源署、台電、永豐餘（1907）子公司永餘智能、安瑟樂威等專家，分享儲能產業前景以及實際成功案例，期盼鼓勵更多跨域產業共同投入，建構完善儲能產業鏈，強化電網韌性並搶攻國際儲能市場商機。

據國際能源總署統計，2030年全球整體儲能容量將大增至目前的六倍；美國調研機構Research Nester更預估2037年市場將超過6,612.7億美元，商機潛力無窮。

工研院院長暨台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄表示，就電力需求端來說，從提升能源效率、智慧用電著手，同樣能為供電穩定貢獻心力；而供給端方面，除布建再生能源設施外，儲能系統同樣不可或缺，因為再生能源跟儲能就如同舞伴般相輔相成，能夠有效解決再生能源間歇特性，平衡用電高低峰，有助電網穩定。

台電總經理王耀庭表示，台電公司積極落實二次能源轉型政策，推動以需就供、多元綠能、深度節能、先進儲能系統等策略。台電已於桃園、台南、高雄等地建置大型電網級儲能系統，同時透過2021年上路的電力交易平台，讓民間儲能系統可參與多元電力商品，提升電網韌性也創造新商機。

安瑟樂威執行長鄭智文表示，「表後儲能」（安裝在用戶端的儲能應用）在台灣除能透過台電的電力交易平台進行銷售，行有餘力還可以進入工廠，企業來說，投資表後儲能建立能源護城河，確保用電穩定與安全。