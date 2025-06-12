美國鋼價走揚支撐市場信心 鋼市迎來新一波利多

美國對進口鋼鐵關稅從25%驟升至50%，成功拉升鋼價；美國最大鋼鐵生產商紐柯（Nucor）鋼鐵宣布熱軋鋼捲每公噸調漲20美元，為十周來首度上漲，並且供應量提高，後續是否引發跟漲效應，備受中鋼（2002）、燁輝等大廠關注。

中鋼專家指出，目前鋼市面對諸多挑戰，包括基本面終端需求不足，以及美國關稅障礙等影響，考驗相當嚴厲，低迷聲中市場傳出正面消息。

美國紐柯鋼鐵公告，2025年6月9日至15日當周，熱軋鋼捲報價每公噸調高20美元、漲幅約2.3%，交易價約為890美元；加州鋼鐵價格漲3.3%，至每公噸950美元。

燁輝表示，注意到美國鋼價上漲，是近十周來首次提價，最重要的是供應量同樣跟進增加。

近幾個月來，美國鋼價多有起伏。3月下旬紐柯熱軋鋼捲每公噸近1,000美元，為今年來最高點；4月仍相對穩定；5月每公噸曾下跌60至70美元，6月中旬再度提價，紐柯的熱軋鋼捲價格仍較年初高出約140美元，交貨期預估為三至五周。

中鋼專家指出，據商情資訊，上周美國熱軋鋼捲價格約在每公噸870至910美元間，消息來源透露，市場交易價格介於870至900美元。

5月美國熱軋鋼捲出現明顯跌勢，平均價格較4月下跌7%至每公噸885美元，主要原因包括終端需求疲軟、廢鋼價格走低及商業活動疲弱，且3至4月的恐慌性採購後，市場趨於謹慎，如今6月有部分回暖跡象。中鋼專家表示，根據統計去年美國鋼鐵總需求量約為1.25億公噸，但粗鋼產量僅約7,440萬公噸，因此去年美國進口約2,600萬公噸鋼鐵產品。