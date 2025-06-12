供給吃緊 歐洲線運價喊漲

貨櫃輪全新變化開跑，遠東─北美線趕9月開學潮前鋪貨，近期需求量大，因為加班船增加，價格在翻倍漲後會持穩；然而因為目前投入北美的船舶都是從運價較低的歐洲線抽離，歐洲線的供給立即變吃緊，業界喊出6月15日每FEU（40呎櫃）先漲500美元。

5月12月美中雙方宣布對等關稅暫緩後，為近期北美市場需求帶來利多，需求強勁推升運價居高不下，航商只要能調到船舶都立即投入北美線，業界推估這波的強勁需求是趕在9月開學潮前要上架的貨，推估搶出貨最少熱到7月中旬，現在只要有櫃、有艙就是贏家。

市場需求變化大，運價反應市場需求繼續走揚，北美線的價格已經倍增，全球各大知名的海運公司都火速調船投入北美線，隨著供給急速增加，短期內北美線的漲勢會趨緩，但是價格則是居高不下的甜甜價。

原本市場只有北美線的運價急速翻揚，因為貨櫃航商都想搶賺北美市場需求強勁的錢，大量抽調低運價市場的船舶後遺症蔓延，船舶排擠效應開始發酵；歐洲艙位已經傳出非常吃緊，業界已經喊出6月15日之後，遠東到歐洲地區價格要調漲500美元。

根據最新一期出爐運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,667美元，周漲幅5.04%；遠東到地中海運價每TEU達3,302美元，周漲幅7.87%。市場推估，從本周開始歐洲線的漲勢會比北美線來的強勁。

長榮 （2603）、陽明及萬海5月營收都出現年減及月減，主要還是受到關稅戰影響，再加上傳統5月就是淡月、新台幣大幅升值效應；不過法人也認為，貨櫃輪最差的情況都在5月全部顯現，隨著6月開始北美線價、量齊揚，將會反應在6月營收表現。

隨著中國大陸重啟出貨，已使海運艙位需求大幅增加，連帶牽動其他航線運價呈上漲趨勢，除美國線持續上漲外，近期也看到歐洲、中南美及波斯灣航線運價全面上揚，長榮、陽明及萬海都緊盯市場奱化，審慎調整航線布局，應對市場變化。