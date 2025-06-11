反對平台剝削 產學界連署籲「議價+基金」重建新聞經濟2.0

Google、Meta等跨國平台免費使用新聞內容、壟斷@@@數位廣告@@@收益，台灣媒體正陷入前所未有的生存危機。台灣新聞學界、業界、專業團體與學生串聯發起「拒絕平台剝削、搶救新聞產業」連署聲明，呼籲政府正視平台不當取利的結構性問題，並立即推動制度改革。

根據台北市媒體服務代理商協會統計，2012至2023年，台灣數位廣告從116億元暴增到610億元，傳統媒體廣告則從425億元重挫到210億元，數位廣告總額已近傳統媒體廣告的三倍；媒體被平台挪用內容、傳統廣告收入驟降，被迫縮減新聞預算，導致記者薪資降低、工作負荷加重、報導品質惡化，新聞學子和新進工作者在不確定的未來中躊躇。這不只是新聞產業的警訊，更是一場損害公眾知情權、侵蝕民主根基的制度危機。

當傳統新聞經濟模式難以為繼，重建新聞價值與專業實踐有賴建立「新聞經濟2.0」。當務之急是透過立法，建立平台與新聞媒體資源之再分配機制，如新聞議價與基金。

例如澳洲早在2021年通過「新聞媒體議價法」，要求平台與媒體公平談判分潤。加拿大、歐盟、印尼、南非、以及美國加州也陸續推動類似法案，要求數位平台對使用新聞內容進行補償。這些法案展現一個共識，亦即新聞內容並非免費取用的資源，平台應透過合理付費制度，保障新聞的經濟價值與民主功能。

台灣新聞傳播學界、業界、專業組織與學生因此展開大串連，要求政府立即跟進各國行動，並且連署提出「議價+基金」的雙軌突圍主張。

第一軌是「立法強制議價」，建立強制、公平、透明的議價制度，保障所有規模的媒體都能與平台協商內容使用費；若協商無共識，則由獨立仲裁機構介入裁決，保障新聞產製者獲得合理分潤，改善新聞工作者待遇，提升報導品質。

第二軌是「設立新聞基金」，是以跨國平台廣告稅、企業稅捐、政府與民間資源籌措財源，由獨立委員會專責管理。基金用途包括支持深度調查報導、改善記者工作權益、協助小型及獨立媒體成長、促進地方與少數族群發聲，並幫助媒體進行數位轉型、技術升級與內容創新。

116位連署發起人蓋新聞傳播各領域代表，包含新聞傳播學界64位、新聞傳播業界22位、媒體產業公會/組織團體 14 位（含團體）、新聞傳播系所學會與學生組織16位，台視、民視、三立、鏡電視總經理，以及知名新聞人康健雜誌董事長吳迎春、TVBS新聞部前副總經理詹怡宜等，均在連署之列。連署發起人希望雙軌並行，建立制度化的支持，促進新聞媒體健康、多元、永續發展。