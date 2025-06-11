ESG最前線／生成式AI與搜尋引擎 釐清應用差異

隨著生成式AI（如ChatGPT）與傳統搜尋引擎（如Google）在工作場域的應用日益普及，許多EHS主管與從業人員開始思考：這兩者在處理環安衛問題時，有何異同？又該如何選擇正確的工具來提升管理效能？

搜尋引擎主要由用戶主動輸入關鍵字，搜尋公開網站上的資訊，呈現結果多為連結與簡單摘要，用戶需自行點擊與判斷可信度。而生成式AI則能根據用戶輸入的問題，直接以自然語言生成完整回應，彙整大量資料內容，降低使用門檻。

然而，生成式AI的知識來自訓練資料，可能存在更新延遲與法律正確性風險；相較之下，搜尋引擎的資訊雖需人為判讀，但能直接導向官方網站、新聞來源等第一手資料，對於查驗法規細節仍具參考價值。

在法規查詢的資訊來源正確性與透明性，搜尋引擎具有明顯優勢。舉例來說，當企業須查詢《職業安全衛生法》或《空氣汙染防制法》最新版本，透過Google搜尋可快速連結至「行政院環境保護署」或「勞動部職業安全衛生署」的官方公告與法規專區。但若企業員工對法條文字理解困難，生成式AI則能將複雜條文進行語意簡化，例如解釋《職業安全衛生法》第6條對於危害辨識、評估及控制的義務對象與實施原則，協助提升基層人員的法規理解力。

值得注意的是，生成式AI的回應仍須經內部審核機制進行把關，以確保資料準確與合規，特別是涉及法律責任歸屬時。

在撰寫風險評估報告與標準作業程序（SOP）方面，搜尋引擎可提供豐富的參考資源，包括ISO 45001文件範本或其他企業公開案例。然而，須花費時間彙整與調整格式才能符合公司內部需求。相對地，生成式AI可根據使用者指令快速產出初步草案。例如輸入「請依ISO 45001標準撰寫化學品操作風險評估SOP」，即可生成具架構的內容，大幅節省初期構思與排版時間。但須由專責人員進行後續校稿與調整，確保實務適用性。

生成式AI與搜尋引擎在處理EHS議題上並非互斥，而是具高度互補性。企業EHS單位可以採取「初步查詢靠Google，深化理解靠AI」的雙軌策略，亦即當需要獲得最新、具權威性的法規或公告時，可依賴搜尋引擎連結至官方資料；當需要提升理解力或產出內部文件初稿時，可借助生成式AI快速完成。

此外，為降低誤用風險，建議企業建立AI產出內容的內部審查制度，並強化數位素養與資訊安全訓練，協助員工正確應用AI工具。

隨著AI技術與知識整合平台的進步，環安衛管理將邁向更智慧、即時與高效率的嶄新階段，為企業永續發展注入動能。