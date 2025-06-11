智慧經營／兆聯實業董事長林國清 工程師創業 三招致勝

賣水可以賣到公司股價超過400元？5月28日，兆聯實業（6944）以承銷價262元掛牌上市，首日勁揚近五成，次日股價更一度飆至408元，創下跟著半導體產業起飛的新台灣奇蹟。深入了解這家公司的創辦人、董事長林國清的領導風格，就會發現這不是奇蹟，而是台灣工程師務實累積的成果。

科班出身的林國清畢業於交通大學環境工程研究所，早年任職於一家美商超純水公司，因2004年時國際間水資源業併購興盛，該公司被美國GE集團併購，經營走向產生變化，改以設備製造為主，降低工程業務比重。

考量當時超純水市場幾乎都由日本、歐美廠商把持，台灣無法獨立做超純水系統，他決定跟夥伴們一起成立一家以台灣團隊為主，做高科技產業超純水及廢水回收系統為願景的公司。

公司市值大幅翻漲

雖說超純水（Ultrapure water）也是水，但可不一般，是除氫離子與氫氧根離子外，幾乎沒有其他電解質存在的水，電阻率約達18.2MΩ-cm，幾乎不能導電，為與純水有所區隔，名為「超純水」。

以半導體產業為例，可用於經過蝕刻的晶圓洗淨，依據電子行業超純水標準，還有其他指標要求。在台灣以半導體產業用量最大，不過，但凡科技公司用得的超純水，幾乎都是兆聯的客戶。

兆聯一開始是十人團隊，成員主要為環境工程、化工、機械背景，從3,000萬元起家，經過20年，資本額已逼近7億元，以5月29日收盤價397元計算，市值超過274億元，相對當初拿出的創業金，已經翻漲913倍。

不過，創業過程並非一帆風順，林國清回想起2008年時，兆聯遭遇公司成立後最嚴峻考驗，因發生金融海嘯時，很多客戶取消或延後專案，但工程業是先付錢再收錢的行業，中間一度出現數千萬元營運資金缺口，因而裁員三分之一，至今仍印象深刻。

所幸隨著2009年景氣復甦，產業重回成長軌道。林國清說，兆聯實業是搭上台灣科技業「本土替代」的大趨勢，因台灣科技大廠建廠時需要最佳成本、最快速度服務，相較於外商公司需要層層上報、甚至得國外總部溝通，兆聯是第一家可以台灣團隊承接大型超純水及廢水回收的公司，在度過金融海嘯考驗後，兆聯成為業界首選。

全球布局務實前進

談到兆聯的成功，林國清忍不住滿意與驕傲地說，「可以幫客戶建廠效率提升50%以上。」畢竟要達到客戶的需求，就是快速回應客戶的需求，台灣建廠速度是全球第一快，必須跟上速度，才能跟著一起成長。兆聯2022年、2023年、2024年每股稅後盈餘（EPS）各達7.44元、17.57元、22.33元，2025年首季亦達6.07元。

負責兆聯上市輔導案的富邦證券總經理郭正宜說起林國清，大讚他每次講起公司營運計畫便如數家珍，可見是不斷思考公司營運方向，堆疊出來的厚度。

郭正宜也觀察到林國清經常一早就到公司，有回輔導案必須在假日趕進度，需要兆聯的人協助一起到倉庫調資料，林國清不僅親自到，買飲料請大家喝，見倉庫難免有些灰塵，還開玩笑說：「你們（富邦證券承銷人員）都是古墓派弟子，專門來挖掘寶藏的。」展現他親力親為又開朗的一面。

不僅郭正宜的印象如此，資誠會計事務所會計師陳晉昌從20年前還是查帳員時，便陪著兆聯一路成長，在他眼中，林國清的經營成功之道有三，親力親為居首位，另兩大特點是組織扁平化、願意跟年輕人直接溝通。

林國清的成功還展現在務實上，兆聯在台灣設有多處工廠與服務據點，並於中國大陸、新加坡、美國等地設立海外子公司，積極全球布局，面對今年來不少台灣科技公司因應川普政府新制，紛紛表態將前往美國設廠，他說，除考量關稅外，還須考量美國的人力結構、工作文化、當地勞工薪資水平等因素，是相當複雜的評估過程，未來兩年，先將美國工作做好，再考量垂直整合。

親力親為，務實前進，承襲著外商技術背景，累積近30年水務系統經驗，20年創業之路，台灣工程師林國清與兆聯的成功並不只是奇蹟。