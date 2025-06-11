深化台歐戰略合作 國經協會和比利時科技聯盟簽署MOU

為推動台灣與歐洲在高科技、智慧製造與供應鏈韌性等領域的長期合作，國際經濟合作協會CIECA理事長呂桔誠本周領航出訪歐洲，首站即與比利時Agoria簽署合作備忘錄，助力台灣企業強化全球布局。

呂桔誠此次率團赴歐展開經貿訪問行程，首站於6月11日在比利時布魯塞爾出席「第25屆台比經濟合作會議」，並與比利時最大產業聯盟「比利時綜合科技產業聯盟Agoria」正式簽署雙邊產業合作備忘錄（MOU)。

在全球供應鏈重組與歐洲推進高科技、綠色轉型的關鍵時刻，此次歐洲之行，正值我國企業深化歐洲布局、鏈結高端市場與創新能量的難得契機，而透過與Agoria合作，國經協會為企業開啟具體對接平台，更展現台灣在全球產業治理與經貿合作中的積極角色。

呂桔誠擁有深厚的財金專業與卓越的政策歷練，長年致力金融治理、國際連結與產業升級，具備宏觀視野與執行力，此次率團出訪，也為本次台歐經貿對話注入政策深度與產業推力。

呂桔誠接任國經協會以來，也秉持Team of Teams定位，積極領導協會進行總體經濟交流，透過舉辦雙邊經濟會議、接待訪問團、媒合技術與市場合作，協助台灣企業建立全球產業夥伴網絡，強化在地鏈結與國際布局。

國經協會指出，該合作備忘錄的簽署，為台比產業合作開啟制度化與前瞻性的全新篇章，並邀請駐歐盟及比利時代表李淳大使出席見證簽署。

「台比經濟合作會議」由比利時三大區對外貿易推廣機構--法蘭德斯外貿投資局（Flanders Investment & Trade, FIT）、布魯塞爾企業支持總署（Hub Brussels）及瓦隆尼亞外貿投資總署（AWEX）輪流主辦。今年適逢第25屆會議，由比利時經濟重鎮法蘭德斯地區FIT擔綱主辦，展現雙邊合作的制度性深耕與多元地域連結。

而本次會議亮點，則為國經協會與比利時綜合科技產業聯盟Agoria簽署合作備忘錄。

Agoria是比利時最大雇主組織與貿易協會，代表逾2000家製造業、數位科技與電信領域的科技公司，其中70%為中小企業，亦是比利時企業聯合會中規模最大的成員組織，長年致力促進科技創新、數位轉型、綠色經濟發展與人才培育，在比利時與歐洲產業政策領域具高度影響力。

2024年比利時GDP約6139億歐元，實質經濟增長率為1.0%。該國經濟活動分布於三大地區，佛蘭德斯區（Flanders）表現強勁，2024年GDP約2700億歐元，貢獻全國59%的經濟總量，具經濟主導地位。瓦隆尼亞（Wallonia）及布魯塞爾首都區（Brussels-Capital Region）分占22%與19%。強化與比利時主要產業重鎮連結，乃台灣企業深化歐洲布局的關鍵一步。

Agoria是比利時科技產業中最具規模與代表性的跨行業聯盟，擁有深厚的政策倡議能量，是比利時企業參與歐洲政策制定的重要平台與關鍵橋樑，積極投入數位、創新與永續等關鍵議題的政策對話，扮演不可或缺的產業窗口角色。

台比雙方透過簽署MoU建立在半導體應用、智慧工廠、綠能科技與港口物流等多面向合作管道，並提供台灣企業參與歐洲關鍵產業鏈的實質橋梁。Agoria確認將於2025年11月組代表團來台進行交流，深化雙邊企業對接與專案合作。

國經協會表示，這份MoU象徵台比高度互信與夥伴關係，為台灣企業爭取進入歐洲市場與技術資源的制度化窗口。透過Agoria在歐盟政策與產業創新的影響力，台灣可望強化在全球供應鏈重組與綠色轉型中的參與角色。