快訊

台灣6.4強震…大陸福建震感強烈 傳數百中學生緊急撤離畫面曝

美中貿易協議進入最後階段 川普曝「新關稅數字」：只等雙方確認

深化台歐戰略合作 國經協會和比利時科技聯盟簽署MOU

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國際經濟合作協會理事長呂桔誠本周領航出訪歐洲，首站即與比利時Agoria簽署合作備忘錄，助力台灣企業強化全球布局。圖／國經協會提供
國際經濟合作協會理事長呂桔誠本周領航出訪歐洲，首站即與比利時Agoria簽署合作備忘錄，助力台灣企業強化全球布局。圖／國經協會提供

為推動台灣與歐洲在高科技、智慧製造與供應鏈韌性等領域的長期合作，國際經濟合作協會CIECA理事長呂桔誠本周領航出訪歐洲，首站即與比利時Agoria簽署合作備忘錄，助力台灣企業強化全球布局

呂桔誠此次率團赴歐展開經貿訪問行程，首站於6月11日在比利時布魯塞爾出席「第25屆台比經濟合作會議」，並與比利時最大產業聯盟「比利時綜合科技產業聯盟Agoria」正式簽署雙邊產業合作備忘錄（MOU)。

在全球供應鏈重組與歐洲推進高科技、綠色轉型的關鍵時刻，此次歐洲之行，正值我國企業深化歐洲布局、鏈結高端市場與創新能量的難得契機，而透過與Agoria合作，國經協會為企業開啟具體對接平台，更展現台灣在全球產業治理與經貿合作中的積極角色。

呂桔誠擁有深厚的財金專業與卓越的政策歷練，長年致力金融治理、國際連結與產業升級，具備宏觀視野與執行力，此次率團出訪，也為本次台歐經貿對話注入政策深度與產業推力。

呂桔誠接任國經協會以來，也秉持Team of Teams定位，積極領導協會進行總體經濟交流，透過舉辦雙邊經濟會議、接待訪問團、媒合技術與市場合作，協助台灣企業建立全球產業夥伴網絡，強化在地鏈結與國際布局。

國經協會指出，該合作備忘錄的簽署，為台比產業合作開啟制度化與前瞻性的全新篇章，並邀請駐歐盟及比利時代表李淳大使出席見證簽署。

「台比經濟合作會議」由比利時三大區對外貿易推廣機構--法蘭德斯外貿投資局（Flanders Investment & Trade, FIT）、布魯塞爾企業支持總署（Hub Brussels）及瓦隆尼亞外貿投資總署（AWEX）輪流主辦。今年適逢第25屆會議，由比利時經濟重鎮法蘭德斯地區FIT擔綱主辦，展現雙邊合作的制度性深耕與多元地域連結。

而本次會議亮點，則為國經協會與比利時綜合科技產業聯盟Agoria簽署合作備忘錄。

Agoria是比利時最大雇主組織與貿易協會，代表逾2000家製造業、數位科技與電信領域的科技公司，其中70%為中小企業，亦是比利時企業聯合會中規模最大的成員組織，長年致力促進科技創新、數位轉型、綠色經濟發展與人才培育，在比利時與歐洲產業政策領域具高度影響力。

2024年比利時GDP約6139億歐元，實質經濟增長率為1.0%。該國經濟活動分布於三大地區，佛蘭德斯區（Flanders）表現強勁，2024年GDP約2700億歐元，貢獻全國59%的經濟總量，具經濟主導地位。瓦隆尼亞（Wallonia）及布魯塞爾首都區（Brussels-Capital Region）分占22%與19%。強化與比利時主要產業重鎮連結，乃台灣企業深化歐洲布局的關鍵一步。

Agoria是比利時科技產業中最具規模與代表性的跨行業聯盟，擁有深厚的政策倡議能量，是比利時企業參與歐洲政策制定的重要平台與關鍵橋樑，積極投入數位、創新與永續等關鍵議題的政策對話，扮演不可或缺的產業窗口角色。

台比雙方透過簽署MoU建立在半導體應用、智慧工廠、綠能科技與港口物流等多面向合作管道，並提供台灣企業參與歐洲關鍵產業鏈的實質橋梁。Agoria確認將於2025年11月組代表團來台進行交流，深化雙邊企業對接與專案合作。

國經協會表示，這份MoU象徵台比高度互信與夥伴關係，為台灣企業爭取進入歐洲市場與技術資源的制度化窗口。透過Agoria在歐盟政策與產業創新的影響力，台灣可望強化在全球供應鏈重組與綠色轉型中的參與角色。

比利時 歐盟 布局 半導體 MOU

延伸閱讀

櫃買、菲國證交所簽MoU

越南平衡對美貿易 簽署14億美元農產品採購MOU

哈佛被禁外籍生 比利時未來女王入學一年憂斷碩士學業

川普禁哈佛招收國際生 比利時公主學業受阻

相關新聞

逼繳定金才能帶回契約書審閱！公平會重罰建商240萬元

公平交易委員會11日裁定，台北市預售屋建案「國王雙子星」在銷售過程中出現重大不當行為，開發商富裔（6264）與德裔開發未...

擔憂被強制停工 工總：產業界不支持空污法修正草案

近期立法院提出空污法第30條修正草案，工總表示，在蒐集相關產業公會的意見後，認為草案包括縮短許可證展延有效期間、由企業承...

深化台歐戰略合作 國經協會和比利時科技聯盟簽署MOU

為推動台灣與歐洲在高科技、智慧製造與供應鏈韌性等領域的長期合作，國際經濟合作協會CIECA理事長呂桔誠本周領航出訪歐洲，...

新北總價1,000至1,500萬元買哪裡？專家：這兩區逾40坪物件打包帶走

據實價登錄中古屋的資料顯示，新北市中古屋交易的主力總價帶落在1,000萬元至1,500萬元，占比高達33.4%；在相同預...

5月工具機出口金額1.92億美元 年月雙增

台灣工具機暨零組件工業同業公會今公布5月工具機出口金額約為1.92億美元，相較今年4月成⾧8.7%，較去年同月增加6.7...

國科會三面向推動在宅醫療科技 2026年將投入10億元試行

行政院會12日將通過「在宅醫療科技願景與行動」計劃，國科會主委吳誠文表示，將透過使用科技，未來的智慧城市、科技工具、應用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。