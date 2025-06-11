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誠翔等6家東琉線業者申請聯合行為延展 公平會點頭

中央社／ 台北11日電

公平會今天表示，誠翔、眾益、飛馬、東信、競強及觀光輪船等6家業者申請「東港（鹽埔）－小琉球航線」聯合排班、共同售票、同一票證等聯合行為延展許可案，決議通過，許可期限自今年7月2日到2030年7月1日止，共5年。

公平會表示，誠翔公司等事業在2006年間申請東港－小琉球航線實施聯合排班、共同售票、同一票證等聯合行為許可，並分別在2009年、2012年、2015年及2020年間申請延展許可，因許可聯合行為的期限將在7月1日屆滿，因此誠翔公司等事業提出第5次聯合行為延展許可申請。

公平會審議後認為，由於小琉球離島未設置機場，也無連接台灣本島的實體道路，對外交通運輸全仰賴交通船接駁運輸，無其他運輸工具可替代。

公平會指出，誠翔等業者實施聯合排班、共同售票、同一票證後，可隨時互相支援及加開班次，有效增加各交通船載客率，以提升經營效率、降低人事成本、提升服務品質及減少消費者候船時間，增進消費者利益，並可提高緊急救難效率，具有正面交通運輸效益。

公平會表示，市場上也有屏東縣琉球鄉公所持股的琉興有限公司，還有民營業者泰富國際輪船、大福琉球航運、藍白航運等可供搭乘，無顯著限制競爭之虞，此聯合行為應有益整體經濟與公共利益，因此許可延展期限。

航線 東港 小琉球 公平會

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