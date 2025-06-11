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逼繳定金才能帶回契約書審閱！公平會重罰建商240萬元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
北市國王雙子星建案違規挨罰。翻攝自建案臉書粉專
北市國王雙子星建案違規挨罰。翻攝自建案臉書粉專

公平交易委員會11日裁定，台北市預售屋建案「國王雙子星」在銷售過程中出現重大不當行為，開發商富裔（6264）與德裔開發未提供購屋人重要資訊如「各戶持分總表」，並要求先繳定金才能攜回契約書詳閱，違反公平交易法第25條規定，損害消費者權益並破壞交易秩序，分別遭處以160萬元與80萬元罰鍰。

公平會指出，預售屋尚未蓋成，購屋人需要依賴建商提供的資料來了解產品內容，包含契約書、圖說、各戶持分總表等，但該建案在2023年4月至7月銷售期間，現場卻未備妥這些資料。不僅如此，建商還要求購屋人先繳交定金，才願意讓契約書帶回審閱，顯然是利用資訊不對等，對消費者不公平，也對其他依規提供契約書的建商造成不當競爭。

公平會強調，這樣的銷售手法已經嚴重影響市場交易秩序，不只是對消費者不公，也擾亂了整體預售屋市場的公平競爭環境，呼籲建商與代銷業者，應在銷售前備妥所有應提供的資訊，不得設限購屋人審閱契約書的權利，讓消費者有足夠時間與空間了解交易內容。

此外，因應電子化趨勢，公平會建議，目前預售屋契約書也可以透過影本、光碟或其他電子方式提供，建商應可輕易配合，並提供多元便利的審閱方式，保障消費者權益。

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