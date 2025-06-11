5月工具機出口金額1.92億美元 年月雙增
台灣工具機暨零組件工業同業公會今公布5月工具機出口金額約為1.92億美元，相較今年4月成⾧8.7%，較去年同月增加6.7%。其中，金屬切削工具機5月出口金額1.63億美元，較4月出口增加12.1%；金屬成型工具機5月出口金額為2815萬美元，則較4月減少7.7%。
公會說，今年1至5月工具機累計出口金額為8.19億美元，較去年同期減少7.1%。其中，金屬切削工具機出口累計金額為6.69億美元，較去年同期減少8.8%，金屬成型工具機出口累計金額約1.5億美元，較去年同期微幅增加1%。
今年1至5月工具機出口前十大國家依出口金額排序為中國（含香港）、美國、土耳其、印度、泰國、越南、日本、荷蘭、巴⻄ 及馬來西亞。
至於5月工具機進口金額約為4228萬美元，相較今年4月份減少9.8%，較去年同月微幅減少0.5%。其中，金屬切削工具機5月進口金額約3524萬美元，相較4月進口減少9.7%。金屬成型工具機5月進口金額為704萬美元，則較4月減少10%。
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