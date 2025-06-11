國科會三面向推動在宅醫療科技 2026年將投入10億元試行

行政院會12日將通過「在宅醫療科技願景與行動」計劃，國科會主委吳誠文表示，將透過使用科技，未來的智慧城市、科技工具、應用服務發展，建制台灣成為人工智慧之島，結合科技與醫療。此計劃有三大重點，推動科技創新、優化普及；第二聚焦需求導向推動；第三建構永續在宅醫療科技生態系，布局相關市場與商機。

吳誠文表示，國科會的任務是就是希望科技研發成果能落地，2024年7月啟動在宅醫療科技規劃過程，盤點過去衛福部已經逐步推動居家、在宅醫療實務工作，目前為止有些進展，2024年在急重症部分，很多醫學中心配合在宅醫療服務，除此之外要擴及其他醫療項目，但目前急重症耗費醫師與照護人員人力，需要巡迴做這件事情，最終目標是儘量在缺少醫護人員的狀況下，用科技方法提升照顧品質。

吳誠文說，要從醫療擴及一般民眾的需求，照顧提供者不僅限於大型醫學中心，偏鄉的診所、衛生所、沒有醫師在的護理人員，都有可能藉助AI工具、雲端服務，在新的科技方案中規劃進來。民眾需要的醫材、運動器材、促進健康的食品，將來也都會搭配，藉此促成產業的發展，依照需求端促成產業發展，包括高科技產業、生技醫藥產業，會有不同實施的做法。

吳誠文說，這將會創造國內的內需市場，搭配健保制度的改良，能夠讓醫學中心、區域醫院與地區醫院、最接近民眾的診所和照護機構及居家等，照護人員無論在哪裡，可形成「醫療的網絡」，院長也認為這具有前瞻和可行性，現在發展內需市場，可以促進醫材、生技產業發展。

因此推動將有三大重點，吳誠文說，首先是落實跨部會協作機制，要推動科技創新、優化普及、基盤建置，串聯地方醫療院所，跨部會將扛起重要的責任，希望未來在高齡化的社會，不但不會遭遇醫療院所飽和的問題，反而有機會提高醫療水準，產業也可以擴展國際性的醫療產業。

第二，聚焦需求導向的推動策略，關注民眾端的需求，讓科技產業了解市場存在，產品不會只有醫療院所端；第三，建構永續在宅醫療科技生態系，產業的發展一定要有市場，市場來自民眾的需求，還有很多商機存在。

吳誠文說，明年起才開始推動，彙整合計有計劃，例如衛福部有在宅醫療計劃，現在要連結到產業，以及雲端服務的網路等，今年進行需求分析與行動方案，預計2026年在宅醫療推動計劃將投入10億元預算。

至於業者端的誘因，吳誠文說，衛福部將補助醫材、人員，科技產業端為了鼓勵，願意進來的廠商，在經濟部做器材、照護工具，機器人方案有部分會進來，生技醫藥產業會進來，雲端服務應用的廠商也會進來。會有申請補助案，但是一定要參與這個方案，才會補助。

吳誠文也提到，未來可能會透過結合AI的服務型機器人，可能是一個寵物的形狀，不一定是人型，協助臥病在床的病人翻身、扶他坐起來等，或者具備溝通能力的機器人，可連線到外面求救等功能，這都是台灣產業目前就有能力做的事情。