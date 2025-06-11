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高田營造全國10工地停工 北市建管處曝3案在轄內

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市建管處經查高田營造自行宣布全國10處停工工地中，有3案均在台北市中山區，1案已完成主體結構、2案分別施工至6樓版及地下1樓版，均未逾施工期限。本報系資料照。
台北市建管處經查高田營造自行宣布全國10處停工工地中，有3案均在台北市中山區，1案已完成主體結構、2案分別施工至6樓版及地下1樓版，均未逾施工期限。本報系資料照。

高田營造股份有限公司登記在桃園市，同時停工多件工程。台北市建管處今表示，經查該公司自行宣布全國10處停工工地中，有3案均在台北市中山區，1案已完成主體結構、2案分別施工至6樓版及地下1樓版，均未逾施工期限。

建管處說，已連繫轄內各案起造人（業主）及高田營造，在未變更承造人前，高田營造仍為各案法定承造人，應依建築法第63條規定，負起工地安全維護責任，確保公共安全無虞。

建管處指出，依建築法第63條明定，承造人在施工期間含停工狀態，應隨時監督工程安全，包括工地圍籬、擋土設施、施工架等臨時構造物的穩固性，並防範墜落、倒塌或土石崩塌等風險。若因安全管理疏失導致鄰損或公安事故，承造人將依法負起賠償及行政責任，最重可處30萬元罰鍰並勒令停工。

建管處強調，已主動聯繫高田營造了解停工原因及後續處置，並將派員加強巡查該公司在北市轄內工程，若發現安全措施不足，將立即要求改善。同時提醒鄰近工地周邊民眾，若發現地面裂縫、擋土壁變形等異常，請立即通報1999市民熱線。

高田營造在北市共有4個建案，1案已完成主體結構、2案分別施工至6樓版及地下1樓版、1案只申報開工但沒實際工程進度。

建案 崩塌 北市 公安

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