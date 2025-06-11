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藥局股將添新兵！富康藥局拚明年申請IPO

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
承業醫總經理李明倫。記者謝柏宏／攝影
承業醫總經理李明倫。記者謝柏宏／攝影

承業醫（4164）旗下連鎖藥局品牌富康11日表示，將於今年第3季啟動「策略性投資人與區域通路夥伴會談計畫」，針對未來三年在中南部與長照通路的展店與營收成長，開放具產業協同的合作或策略投資機會。同時，將走入資本市場，力拚2026年完成IPO送件。

近期藥局產業再現整併波動，過往備受關注的數個併購案傳出進度不如預期，市場高度聚焦台灣零售藥局未來的競合態勢。對此，富康藥局表示，對台灣藥局產業仍具高度信心，並持續朝穩健、長線發展方向前進。富康藥局目前家數規模已有60家，今年將持續拓點，目標年底達80家、明年破百家。

目前富康在全台主要據點集中在雙北地區，並已於2024年底進入新竹市場，每年店數跟營收皆穩定成長，規劃將於2025到2026年啟動對中部及南部地區的布局。未來三年除持續擴點，並將聚焦四大策略主軸，包括健保通路深化、長照藥事延伸、寵物保健新通路、及數位醫療整合。

面對市場關注的藥師人力議題，富康表示，已提前部署人才吸引與培育機制，包含建立內部「區督升遷地圖」與完整接班制度、提供藥師進修補助與地區調動配套、開放更多跨部門專案參與，打造專業成就感。

此外，富康也觀察到藥局整併風潮下，許多有理想、有抱負的藥師與營運人才正為產業提供「轉型能量」，富康也盼希望更多理念相近的夥伴加入，未來並將持續透過人才布局，深化企業競爭力與組織韌性。

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