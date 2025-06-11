中古屋銷售期全拉長 業者：賣方已開始「主動降價」

房市盤整壓力加劇，中古屋降價潮浮現。中信房屋內部統計，今年前五個月全台降價物件達5777件，較去年同期激增近五成；另六都中古屋平均銷售天數亦普遍拉長12至30天。中信房屋研展室副理指出，隨著央行打炒房政策發酵，市場交易進入理性期，買方轉趨觀望，賣方則從過去的「待價而沽」轉為「主動調價」，價格成為能否成交的關鍵。

以桃園來看，其銷售天數增幅居六都之冠，莊思敏說，最近幾年桃園建設題材百花齊放，包括：航空城、機場捷運、青埔高鐵特區、中路重劃區、草漯重劃區等等，吸引大量建商與購屋族群前來布局。不過，由於桃園部分新興重劃區仍處於開發初期，生活機能尚未完全成熟，居民日常採買仍仰賴舊市區支撐，在當前房市景氣趨緩的背景下，這些區域勢必會面臨較大的去化壓力，連帶影響整體交易節奏。

進一步觀察中南部市場，台中、台南與高雄的銷售天數均超過80天。莊思敏表示，中南部房價基期相對較低，最近幾年在科學園區、台積電等利多題材的加持下，區域房價極速攀升，因此吸引眾多投資客進場。然而，在政府重錘打炒房下，短期投機需求迅速退潮，市場重心轉向自住型買方，成交速度自然放緩。