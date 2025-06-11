持續看好藥局商機 承業醫子公司富康拚明年申請IPO

承業醫（4164）11日表示，該公司旗下連鎖藥局品牌富康已規劃將於2025到2026年啟動對中部及南部地區的布局。未來三年除持續擴點，更將聚焦四大策略主軸：健保通路深化、長照藥事延伸、寵物保健新通路、及數位醫療整合，力拚2026年完成IPO送件。

承業醫說明，面對近期藥局產業再現整併波動，過往備受關注的數個併購案傳出進度不如預期，市場高度聚焦台灣零售藥局未來的競合態勢。對此，富康藥局公開表示，對台灣藥局產業仍具高度信心，並持續朝穩健、長線發展方向前進。

目前富康在全台已有60間門市，主要據點集中在雙北地區，並已於2024年底進入新竹市場，每年店數跟營收皆穩定成長，規劃將於2025到2026年啟動對中部及南部地區的布局。未來三年除持續擴點，更將聚焦四大策略主軸：健保通路深化、長照藥事延伸、寵物保健新通路、及數位醫療整合，力拚2026年完成IPO送件。

富康指出，產業整併是自然現象，「但對我們而言，穩定、團隊與顧客信賴感，才是長期經營的根本。」面對市場關注的藥師人力議題，富康已提前部署人才吸引與培育機制，包含：建立內部「區督升遷地圖」與完整接班制度、提供藥師進修補助與地區調動配套、開放更多跨部門專案參與，打造專業成就感。

此外，富康也觀察到藥局整併風潮下，許多有理想、有抱負的藥師與營運人才正為產業提供「轉型能量」，富康將歡迎理念相近的夥伴加入，並強調「人，是富康成長最關鍵的投資」。

富康表示，「我們相信，在產業震盪期內保持穩定，才是稀缺價值」，該藥局將於今年第3季啟動「策略性投資人與區域通路夥伴會談計畫」，針對未來三年在中南部與長照通路的展店與營收成長，開放具產業協同的合作或策略投資機會。