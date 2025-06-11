預算1,500萬元內能買房！新北「這二區」可買超過40坪

實價登錄資料顯示，新北市中古屋主力總價帶在1千萬元至1,500萬元，永慶房產集團統計指出，在此預算範圍內，淡水與鶯歌所能購得的平均面積最大，可買到40坪以上；反觀永和區，相同預算僅能擁有24.4坪，為新北市最小。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，淡水區由於距離雙北核心城區較遠，房價自然相對親民，因此在相同預算下居住空間更為寬闊。近一年1,000萬元至1,500萬元總價區間裡，淡水區平均能購買坪數為44.2坪，為新北市最大。

淡水區雖位處邊陲，但其舊市區生活方便，新市鎮的商業機能已逐漸完善；加上擁有捷運淡水線，未來淡江大橋、淡北道路也將陸續完工，聯外交通將日趨完善。因此在上述利多下，淡水區吸引不少小資族、年輕夫妻入住，近一年1,000萬元至1,500萬元的中古屋交易量達919件，居新北市之冠。

位居第二的鶯歌區，在鳳鳴重劃區加持，以及台鐵鳳鳴臨時站通車和捷運三鶯線的即將完工，促動鶯歌區房市需求。與其他行政區相比，鶯歌區仍屬新北房價凹陷區，在1,000萬元至1,500萬元的總價區間，鶯歌區單價僅為31.4萬元，比三峽區40萬元親民不少，平均居住面積41.3坪也比三峽區寬闊許多，成為年輕家庭入主的選擇區域之一。

在1,000萬元至1,500萬元的總價帶下，三重區、板橋區與永和區能購置的坪數就小巧許多，平均面積不到25坪，同預算下和淡水區和鶯歌區能購置逾40坪相比，少了近40%的面積。