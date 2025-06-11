遭爆積欠逾十億元工程款 誠新綠能發聲明闢謠
太陽能系統整合商誠新綠能11日遭爆料積欠包商工程款逾十億元，由於該公司為台積電（2330）綠電供應商之一，因此引發外界高度關注。對此，誠新綠能也隨即對外發布聲明稿闢謠，強調已持續安排付款，絕無惡意積欠之情事。此外，目前本公司承攬之各漁電共生案場工程皆持續進行中，並未發生停工情形。
以下為誠新綠能聲明稿全文原文：
本公司近期因應政府法規調整，對漁電共生專案之工程設計及工序進行調整，導致部分請款節點與原先預期時間有所落差，進而影響部分款項撥付時程。對此本公司已與協力廠商所組成之「自救會」進行面對面溝通，就各方關切事項充分說明並達成初步共識，亦設立服務專線與專責窗口處理後續協調與排款事宜。本公司強調，已持續安排付款，絕無惡意積欠之情事。此外，目前本公司承攬之各漁電共生案場工程皆持續進行中，並未發生停工情形。
部分報導提及本公司股東內容，其所述資訊與事實不符，本公司股東結構中並未有任何壽險公司。
本公司所承攬之漁電共生案場，皆與具備深厚水產養殖背景與實務經驗之養殖團隊合作，包括平均年資十年以上之相關領域專業人員與平均養殖經驗逾三十年的在地養殖戶。本公司全程依循政府相關法規辦理案場設計與營運，未來亦將持續精進作業流程與合作機制，確保各案場兼顧再生能源發電效益與在地漁業產業的永續發展，落實真正「漁電共生」之目標與精神。
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