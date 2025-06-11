遭爆積欠逾十億元工程款 誠新綠能發聲明闢謠

太陽能系統整合商誠新綠能11日遭爆料積欠包商工程款逾十億元，由於該公司為台積電（2330）綠電供應商之一，因此引發外界高度關注。對此，誠新綠能也隨即對外發布聲明稿闢謠，強調已持續安排付款，絕無惡意積欠之情事。此外，目前本公司承攬之各漁電共生案場工程皆持續進行中，並未發生停工情形。

以下為誠新綠能聲明稿全文原文：