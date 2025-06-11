英華達「智慧輸液」獲4院所導入逾千台 3點提升安全性

代工大廠英業達（2356）子公司英華達近年積極布局智慧醫療市場發展，而旗下三大主軸之一的「思邁輸液系統」也接連獲得國內各大院所的採用，而英華達醫療電子事業副理黃盈達近日受訪時透露，這套系統不僅僅是一個用於輸液的工具，而是一套由多種耗材及連線系統軟體組成的完整的解決方案，能夠協助醫護人員在不同的醫療環境中靈活應用。

黃盈達表示，這套系統在設計上沒有多餘的按鈕，易於護理人員操作，具有「小巧輕便」的優點，並且能夠以每小時0.1毫升的精準度進行藥物注射，最大速度可達每小時1,500毫升，能協助醫護人員「精準控制」，並且能與醫院內部網路及系統相互連接，實現醫療人員對注射泵的管理與監控。

黃盈達強調，思邁輸液系統能在提升醫療安全性的情況下，同時減少人為錯誤。而護理人員則可通過掃描病人手環上的條碼來核對藥物，系統會自動將正確的參數輸入思邁系統中，避免手動輸入可能造成的錯誤。此外，系統還能即時警報，幫助護理人員優先處理緊急情況。

針對實際應用方面，黃盈達表示，團隊自去年開始已在包括臺北醫學大學在內的四個醫療院所導入該系統，並已在各院內導入超過1,000台。他指出，目前30,000多個輸液案例中，系統成功阻止了136件可能的錯誤，顯示出其在提升醫療安全方面的有效性。他也提到，該系統的使用不僅節省了護理人員的時間，還提高了整體工作效率，讓醫療人員能夠更專注於病患的照護。