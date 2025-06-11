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陽明2025年體育選手贊助計畫即日啟動

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明海運（2609）2025年陽明海運體育選手贊助計畫即日起正式啟動，實際行動支持國內優秀體育選手之培訓及職涯發展，期能共同為社會培育人才。

陽明表示，積極營造運動環境，鼓勵同仁培養良好運動習慣，以強化身心健康，並持續落實企業社會責任，響應政府支持運動產業發展政策，發揮運動企業認證精神，自2021年起展開體育選手贊助計劃，以實際行動支持國內優秀體育選手之培訓及職涯發展，期能共同為社會培育人才。

陽明海運體育選手贊助計畫展開迄今，已贊助包含桌球、羽球、田徑、游泳等各項競技體育競賽之年輕優秀選手，也對於各選手持續努力訓練，爭取國內外競賽佳績之表現與有榮焉。

專業體育選手的培訓歷程中亟需投入大量資源與時間，陽明海運希望繼續以企業力量，協助更多體育界新星，使其未來能在無憂的環境下專心訓練，迎接各項挑戰，爭取更為卓越之賽事成績。

體育 陽明海運 運動

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