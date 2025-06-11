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山富股東會／線上旅行社+線下服務滿足需求 業績看俏

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

山富（2743）11日股東會，通過配發股利5元，其中現金股利2元、股票股利3元，配發率約7成。山富董事長陳國森表示，新年度持續以線上旅行社(OTA)+線下服務服務滿足市場需求，提供客製化和差異化行程供獎旅團選擇，持續深度經營商品豐富多樣應用，看好國際遊輪及河輪商品，多角化政策推動下，對於新年度展望有信心。

陳國森指出，出境旅遊產品全方位布局，線上旅行社(OTA)+線下服務的經營團隊，從專業規劃的商品部到執行業務單位；歐洲地區以國內兩大航空各為六個航點直航規劃商品行程提供一系列便捷的旅遊行程，迎向客製化和差異化行程供會獎旅遊；針對直飛航班沒有到達的城市與其他外籍航空合作推深度產品。

東北亞日本地區、東南亞地區一直是主力產品，日本遊客占台灣出境旅遊達年 500 萬人次，團體旅遊、自由行旅遊、季節性商品具有特色，依地域區分為北海道地區、日本東北地區、日本關東地區、日本中四國地區、日本四國地區、九洲及沖繩，持續深度經營商品豐富多樣應用產品在企業獎旅團非常受歡迎。

東南亞市場，從原有航線航點，泰國的曼谷、清邁；馬來西亞的吉隆坡、沙巴、檳城；新加坡的雅加達、峇里島；越南的胡志明市、河內、峴港、富國島、汶萊；菲律賓的馬尼拉、長灘、宿霧等，還有更新的航點都是長期繼續關注經營所有海島旅遊的發展。

陳國森進一步表示，長期還是看好國際遊輪及河輪商品，深耕遊輪市場多年，擁有成熟應變能力強的經營團隊，歐洲地區航行在地中海區域、北歐、英國、南歐等為母港的行程商品；美洲地區：美國、加拿大延伸中南美洲遊輪等旅遊商品，也看好轉機中美洲南美洲的地面旅遊也是逐年興起遊輪行程。

台灣地區，2024年獨家包船歌詩達莎倫娜號的 3、11 月共 6 個檔期的高雄母港航次及年共同銷售歌詩達莎倫娜號、MSC 榮耀號與名勝世界壹號在台灣母港行程，銷售上傳佳績。

2025年年山富特別包船從高雄港出發的歌詩達莎倫娜號，除了第一季的 3 月 3 個航次之外，下半年度有 10月9日、10月13日及 10月17日 三個航次，其中 10月9 日是國慶連假檔期。

山富旅遊表示，生成式 AI 技術迅速崛起，深刻改變了人們對數位工具的使用方式，並為旅遊服務業帶來革命性影響，分析並開發新一代應用程序，以支援銷售、產品設計與營運效率提升，2024各旅遊產品內容和創新都受企業和消費者支持，營收較前一年度成長 36%，並已經超越 2019年疫情前的年度營收。

東南亞 日本

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