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花蓮青年住宅也曾面臨棄購潮 縣府出招衝買氣全完售

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮青年住宅位於新城鄉北埔村，除保留戶外已全數完售。記者王燕華／攝影
花蓮青年住宅位於新城鄉北埔村，除保留戶外已全數完售。記者王燕華／攝影

花蓮縣在前縣長傅崐萁任內推出只賣不租的青年住宅，一開始也曾出現中籤戶棄購情形，僅兩成多繳交訂金，縣府透過放寬承購資格、縮短閉鎖期、調整訂金、開放樣品屋等手段，成功衝高買氣，7棟共809戶，除了109戶保留戶外，均已全數售出。

傅崐萁擔任縣長時推出「花蓮青年安心成家住宅」專案，基地位於新城鄉北埔火車站附近，分成每戶20坪、售價250萬元的651戶住宅，及320萬元的158戶店面，總共809戶中，有109戶保留作為用地徵地時，優先承購戶或未來公共建設所需的拆遷安置戶，總工程費超過22億元，2017年12月正式動工。

花蓮青年住宅主打小宅低總價，讓青年輕鬆入手人生第一棟房，一推出引起轟動，2015年首次抽籤超過4000人登記，但縣府通知中籤戶下訂時，卻出現大量棄購情形，僅兩成多繳交訂金。

當時民眾反映棄購原因，包括訂金50萬元太高、承購資格限制多、購入10年才能轉賣、不好貸款、沒看到設計圖對工程品質沒有信心等。

縣府建設處長鄧子榆說，當時縣府因應作法，除了通知備取戶來下訂，也滾動式檢討，陸續放寬相關規定，如原本規定設籍10年才能購買、購入10年才能轉賣，都下修為5年，訂金也從50萬元一口氣降到10萬元，減輕青年負擔，也將設計圖上網，並蓋樣品屋安排帶看，建立民眾信心。

鄧子榆說，青年住宅於2020年7棟全數完工，隔年4月起陸續交屋，除保留戶外，其餘600戶住宅、100戶店面已完售全數售出，不過前還沒有二期規畫。

青年住宅 傅崐萁

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