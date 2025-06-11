快訊

收編孤兒浪喵「沒人教就會用馬桶」她嗨喊撿到寶 乖到異常才發現竟不是貓

曹雅雯贏了！變態粉絲跟騷嗆被撞死 犯6罪遭驅逐出境

下半年最強運？四大生肖事業財運都旺！龍要加薪、猴有貴人

聽新聞
0:00 / 0:00

房仲業者全說了！南投8折讓售青年住宅 高達4成遭棄購...原因大公開

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投市文化路青年住宅讓售45戶卻有4成棄購，房仲業者認為政府打房是主因，周邊有殯儀館、掩埋場等也影響意願。圖／南投縣政府提供
南投市文化路青年住宅讓售45戶卻有4成棄購，房仲業者認為政府打房是主因，周邊有殯儀館、掩埋場等也影響意願。圖／南投縣政府提供

南投市文化路青年住宅首批45戶以市價8折讓售，不料正取僅26戶完成選屋，高達4成棄購，引發關注。房仲業者認為，政府打房，不少行庫貸款水位已滿，導致自備款不足是主因，但周邊有殯儀館、入夜飄垃圾臭味等也影響承購意願。

為降低青年購屋壓力，縣府在南投市文化路興建青年住宅，第一期共45戶，有3房型36戶、4房型9戶，並以市價8折讓售；前者價售價落在680至750萬元，後者約800至900 萬元，去年開放讓售吸引500多人申請，最後正取45人。

沒想到，正取選屋程序結束，45戶青宅僅26戶完成選屋，其餘19戶棄權；經了解，多是因預算不足、預期房價下跌、受關稅衝擊等影響購屋意願，縣府啟動備取選屋。但因該青宅是以市價8折讓售卻被棄購，且比例達4成，外界好奇。

南投在地經營十多年的詠家不動產林岳樟認為，青宅讓售不如預期，政府打房是主因，由於各家銀行、包括農會等目前貸款水位都滿了；以前銀行水位未滿時，能給的貸款額度相對高，現在即使利率提高，貸款還是貸不出來，自備款壓力大。

此外，青宅雖離交流道不遠，也鄰近國中小，但附近有殯儀館，過去館區稍微遠些，但現在二殯是朝青宅位址擴建，且南投市垃圾掩埋場在上風處，晚上易有異味；另，地址雖是南投市，但離市區有一段距離，算市郊因此周邊商業機能不足。

而8折讓售雖然看起來很優惠，但與市場行情相比，其實差異不大，也還有其他物件可以參考，尤其要是自備款能力充足，或許能考慮屋齡雖高、屋況還行，且在價格範圍內的二手透天厝或華廈，持有土地面積較大，還能避開青宅地點問題。

南投市文化路青年住宅讓售45戶卻有4成棄購，房仲業者認為政府打房是主因，周邊有殯儀館、掩埋場等也影響意願。圖／南投縣政府提供
南投市文化路青年住宅讓售45戶卻有4成棄購，房仲業者認為政府打房是主因，周邊有殯儀館、掩埋場等也影響意願。圖／南投縣政府提供

市價

延伸閱讀

南投集鹿大橋下驚見浮腫男裸屍 死因及身分待查

南投營北國中舞龍隊赴荷蘭演出 許淑華授旗勉勵

南投首批45戶青年住宅 高達4成遭棄購…原因曝光

國慶焰火首次在南投 結合茶博會擬貓羅溪畔施放

相關新聞

花蓮青年住宅也曾面臨棄購潮 縣府出招衝買氣全完售

花蓮縣在前縣長傅崐萁任內推出只賣不租的青年住宅，一開始也曾出現中籤戶棄購情形，僅兩成多繳交訂金，縣府透過放寬承購資格、縮...

房仲業者全說了！南投8折讓售青年住宅 高達4成遭棄購...原因大公開

南投市文化路青年住宅首批45戶以市價8折讓售，不料正取僅26戶完成選屋，高達4成棄購，引發關注。房仲業者認為，政府打房，...

台玻股東會／董座林伯豐：兩類玻纖布全球缺貨 投22.5億元改建四廠房

台玻（1802）11日股東會由董事長林伯豐主持，會中承認去年財報，並補選第21屆獨董。台玻董事長林伯豐在股東會中表示，目...

高林股東會／面對關稅衝擊 穩健拓展三大業務

高林（2906）11日召開股東會，董事長李忠良在致股東報告書中表示，因應美中貿易角力、地緣政治緊張與稅務管制日增，公司將...

台灣好市多傳將登陸 Uber Eats 外送也要靠會員卡？官方回應了

在實體門市人潮不減、電商業績穩步成長之際，美式量販巨頭好市多（Costco）也將拓展線上通路合作新模式。近日有消費者發現...

昶瑞機電營收／5月7,213萬元 繳出雙位數成長佳績 二廠年底添新柴

昶瑞機電（7642）10日公告5月營收7,213萬元，月增0.21%，年增14.22%。累計前五個月營收3.74億元，年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。