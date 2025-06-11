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房仲業者全說了！南投8折讓售青年住宅 高達4成遭棄購...原因大公開
南投市文化路青年住宅首批45戶以市價8折讓售，不料正取僅26戶完成選屋，高達4成棄購，引發關注。房仲業者認為，政府打房，不少行庫貸款水位已滿，導致自備款不足是主因，但周邊有殯儀館、入夜飄垃圾臭味等也影響承購意願。
為降低青年購屋壓力，縣府在南投市文化路興建青年住宅，第一期共45戶，有3房型36戶、4房型9戶，並以市價8折讓售；前者價售價落在680至750萬元，後者約800至900 萬元，去年開放讓售吸引500多人申請，最後正取45人。
沒想到，正取選屋程序結束，45戶青宅僅26戶完成選屋，其餘19戶棄權；經了解，多是因預算不足、預期房價下跌、受關稅衝擊等影響購屋意願，縣府啟動備取選屋。但因該青宅是以市價8折讓售卻被棄購，且比例達4成，外界好奇。
南投在地經營十多年的詠家不動產林岳樟認為，青宅讓售不如預期，政府打房是主因，由於各家銀行、包括農會等目前貸款水位都滿了；以前銀行水位未滿時，能給的貸款額度相對高，現在即使利率提高，貸款還是貸不出來，自備款壓力大。
此外，青宅雖離交流道不遠，也鄰近國中小，但附近有殯儀館，過去館區稍微遠些，但現在二殯是朝青宅位址擴建，且南投市垃圾掩埋場在上風處，晚上易有異味；另，地址雖是南投市，但離市區有一段距離，算市郊因此周邊商業機能不足。
而8折讓售雖然看起來很優惠，但與市場行情相比，其實差異不大，也還有其他物件可以參考，尤其要是自備款能力充足，或許能考慮屋齡雖高、屋況還行，且在價格範圍內的二手透天厝或華廈，持有土地面積較大，還能避開青宅地點問題。
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