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全家健康鮮食業績年破10億元 再攻熟齡商機

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全家健康鮮食業績年破10億元，再攻熟齡商機。全家/提供
全家健康鮮食業績年破10億元，再攻熟齡商機。全家/提供

全家（5903）鮮食插旗熟齡商機，於2019年推出健康志向系列鮮食，並陸續開發「蛋白質運動應援」及「纖食應援」兩大產品線，去年度銷售業績已突破10億元，本次再與營養師劉怡里攜手合作，以「補充關鍵營養素」、「提高攝取膳食纖維」兩大核心策略推六款新品。

「全家」健康志向「補充應援系列」將推出6款商品，首波上市的二款飯糰及壽司皆添加燕麥或大麥仁等全穀雜糧，降低精製澱粉量；餐盒則以五彩食蔬補充蔬菜攝取量，除了高纖更易帶來飽足感。另外，「全家」去年為第一家導入穀研所及穀物產業發展協會「全穀標章」之通路，並推出數款全穀麵包，培養固定族群回購，此次再推三款麵包新品，皆已取得「含25%+全穀」標示。

國發會人口推估，台灣今年將進入超高齡社會，65歲以上人口將突破兩成，且每兩位就有一位是超過45歲以上之中壯年。全家表示，此次「補充應援」系列即瞄準熟齡族群營養需求，添加富含鈣、鎂、鋅之關鍵營養素食材，將讓健康志向產品線趨於完整，可隨時滿足不同生活場景消費者之餐食需求。

全家商品本部副本部長黃正田表示，全家關注民眾健康飲食需求，並響應國民健康署推動的「我的餐盤均衡飲食」建議，於2019年正式推出「健康志向」系列鮮食，並陸續研發運動健身族群所需的高蛋白餐盒、外食族「加菜不要飯」需求的纖食蔬滿盒，成功將「健康志向」鮮食打造為民眾健康餐食新選擇，去年業績已超過10億元，而銷售前三名的品項分別為：健身G肉餐盒、烤蛋白餐盒、紐澳良風味烤雞鮮蔬三明治。

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