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高林股東會／面對關稅衝擊 穩健拓展三大業務

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

高林（2906）11日召開股東會，董事長李忠良在致股東報告書中表示，因應美中貿易角力、地緣政治緊張與稅務管制日增，公司將持續強化業務韌性，力求在貿易、時尚精品與生技產業三大業務穩健成長。

面對關稅問題，在市場方面，高林逐漸將開發重心轉移至美國以外的國家，至今已有成效：截至2024年底，以往美國為主的出貨型態已被其他國家取代，業績翻轉為美國的兩倍。

在供應商方面，高林則陸續從中國大陸轉移至東南亞國家。塑膠課的窗簾從泰國出貨多年，聖誕燈串已全面在柬埔寨生產出貨，部分室內外家俱轉至越南、馬來西亞及泰國。今年起電器產品也將與東南亞國家的廠商配合，以期降低新關稅帶來的衝擊。

G2000服飾將持續拓展進駐社區型商場，預計全台新增六至八家營運據點，而為因應商圈的轉移與沒落，結束評估營運不佳的門市通路。日系服飾則以拓展JS relume品牌據點為主，預計全台新增兩家營運據點。

轉投資業務方面，高林表示，美之心主力品牌持續穩健成長中，今年仍計畫引進兩至三個新品牌；生技健康事業上，杏昌生技持續發展現有醫療領域並提升通路自主性，預計今年於嘉義太保興建倉儲中心。

美國 生技產業 東南亞

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