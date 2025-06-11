高林股東會／面對關稅衝擊 穩健拓展三大業務
高林（2906）11日召開股東會，董事長李忠良在致股東報告書中表示，因應美中貿易角力、地緣政治緊張與稅務管制日增，公司將持續強化業務韌性，力求在貿易、時尚精品與生技產業三大業務穩健成長。
面對關稅問題，在市場方面，高林逐漸將開發重心轉移至美國以外的國家，至今已有成效：截至2024年底，以往美國為主的出貨型態已被其他國家取代，業績翻轉為美國的兩倍。
在供應商方面，高林則陸續從中國大陸轉移至東南亞國家。塑膠課的窗簾從泰國出貨多年，聖誕燈串已全面在柬埔寨生產出貨，部分室內外家俱轉至越南、馬來西亞及泰國。今年起電器產品也將與東南亞國家的廠商配合，以期降低新關稅帶來的衝擊。
G2000服飾將持續拓展進駐社區型商場，預計全台新增六至八家營運據點，而為因應商圈的轉移與沒落，結束評估營運不佳的門市通路。日系服飾則以拓展JS relume品牌據點為主，預計全台新增兩家營運據點。
轉投資業務方面，高林表示，美之心主力品牌持續穩健成長中，今年仍計畫引進兩至三個新品牌；生技健康事業上，杏昌生技持續發展現有醫療領域並提升通路自主性，預計今年於嘉義太保興建倉儲中心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言