快訊

收編孤兒浪喵「沒人教就會用馬桶」她嗨喊撿到寶 乖到異常才發現竟不是貓

曹雅雯贏了！變態粉絲跟騷嗆被撞死 犯6罪遭驅逐出境

下半年最強運？四大生肖事業財運都旺！龍要加薪、猴有貴人

icash Pay 擴大618年中慶優惠規模 涵蓋線下超商、百貨

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

上半年最受矚目的網購盛會618購物節即將開跑，愛金卡公司旗下服務icash Pay瞄準網購商機，攜手三大人氣電商通路，包含博客來、康是美網購及東森購物網的618購物節，自6月1日起即陸續推出滿額贈點回饋活動。在博客來推出使用icash Pay消費最高可獲得500點回饋，康是美網購滿額消費最高回饋2,400點。不僅如此，擴大618購物節規模，將優惠觸角延伸至線下指定通路，串聯超商、百貨、餐廳與日常消費場景，限時3天推出「618年中慶」優惠活動，指定通路消費滿額最高回饋400點OPENPOINT

搶攻電商年中最大檔期優惠，號稱OPENPOINT生態圈累點神器的icash Pay於6月17日至6月19日活動期間，博客來推出「618年中補給站」，使用icash Pay單筆消費滿3,000元即享100點OPENPOINT回饋（每戶回饋上限500點）；康是美網購則提早自6月12日至6月15日開跑，活動期間使用icash Pay單筆消費滿1,000元加贈80點OPENPOINT，可累贈，每戶回饋上限高達2,400點，相當於8%點數回饋；而東森購物網舉辦「618年中慶」全站最高回饋43%活動，6月30前使用icash Pay單筆消費滿2,500元回饋150點OPENPOINT（每戶回饋上限300點），可疊加站上優惠。

icash Pay今年宣布擴大618購物節規模，讓618活動不再只是「網購專屬」，而是跨平台、跨場景的消費慶典，將優惠觸角延伸至線下指定通路，自6月16日起，限時3天推出「618年中慶」優惠活動，涵蓋超商、百貨、網購、小吃店、餐廳等指定通路使用icash Pay單筆消費滿5,000元，贈200點OPENPOINT點數回饋（可累贈，每戶回饋上限400點），icash Pay也提供精算的疊加優惠攻略，像是17至18日於博客來單筆消費10,000元優惠疊加後，最高可拿700點。

網購 消費 OPENPOINT

延伸閱讀

台東市5月阻詐9百萬元 最大筆為網購6百萬

Yahoo奇摩購物攜OPENPOINT 618首度跨平台聯合出擊

迎消費旺季 icash Pay祭百萬回饋 全盈+PAY滿額最高贈50萬點

端午將至 財部提醒勿從境外攜帶、網購肉製品

相關新聞

花蓮青年住宅也曾面臨棄購潮 縣府出招衝買氣全完售

花蓮縣在前縣長傅崐萁任內推出只賣不租的青年住宅，一開始也曾出現中籤戶棄購情形，僅兩成多繳交訂金，縣府透過放寬承購資格、縮...

房仲業者全說了！南投8折讓售青年住宅 高達4成遭棄購...原因大公開

南投市文化路青年住宅首批45戶以市價8折讓售，不料正取僅26戶完成選屋，高達4成棄購，引發關注。房仲業者認為，政府打房，...

台玻股東會／董座林伯豐：兩類玻纖布全球缺貨 投22.5億元改建四廠房

台玻（1802）11日股東會由董事長林伯豐主持，會中承認去年財報，並補選第21屆獨董。台玻董事長林伯豐在股東會中表示，目...

高林股東會／面對關稅衝擊 穩健拓展三大業務

高林（2906）11日召開股東會，董事長李忠良在致股東報告書中表示，因應美中貿易角力、地緣政治緊張與稅務管制日增，公司將...

台灣好市多傳將登陸 Uber Eats 外送也要靠會員卡？官方回應了

在實體門市人潮不減、電商業績穩步成長之際，美式量販巨頭好市多（Costco）也將拓展線上通路合作新模式。近日有消費者發現...

昶瑞機電營收／5月7,213萬元 繳出雙位數成長佳績 二廠年底添新柴

昶瑞機電（7642）10日公告5月營收7,213萬元，月增0.21%，年增14.22%。累計前五個月營收3.74億元，年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。