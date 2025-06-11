icash Pay 擴大618年中慶優惠規模 涵蓋線下超商、百貨

上半年最受矚目的網購盛會618購物節即將開跑，愛金卡公司旗下服務icash Pay瞄準網購商機，攜手三大人氣電商通路，包含博客來、康是美網購及東森購物網的618購物節，自6月1日起即陸續推出滿額贈點回饋活動。在博客來推出使用icash Pay消費最高可獲得500點回饋，康是美網購滿額消費最高回饋2,400點。不僅如此，擴大618購物節規模，將優惠觸角延伸至線下指定通路，串聯超商、百貨、餐廳與日常消費場景，限時3天推出「618年中慶」優惠活動，指定通路消費滿額最高回饋400點OPENPOINT。

搶攻電商年中最大檔期優惠，號稱OPENPOINT生態圈累點神器的icash Pay於6月17日至6月19日活動期間，博客來推出「618年中補給站」，使用icash Pay單筆消費滿3,000元即享100點OPENPOINT回饋（每戶回饋上限500點）；康是美網購則提早自6月12日至6月15日開跑，活動期間使用icash Pay單筆消費滿1,000元加贈80點OPENPOINT，可累贈，每戶回饋上限高達2,400點，相當於8%點數回饋；而東森購物網舉辦「618年中慶」全站最高回饋43%活動，6月30前使用icash Pay單筆消費滿2,500元回饋150點OPENPOINT（每戶回饋上限300點），可疊加站上優惠。

icash Pay今年宣布擴大618購物節規模，讓618活動不再只是「網購專屬」，而是跨平台、跨場景的消費慶典，將優惠觸角延伸至線下指定通路，自6月16日起，限時3天推出「618年中慶」優惠活動，涵蓋超商、百貨、網購、小吃店、餐廳等指定通路使用icash Pay單筆消費滿5,000元，贈200點OPENPOINT點數回饋（可累贈，每戶回饋上限400點），icash Pay也提供精算的疊加優惠攻略，像是17至18日於博客來單筆消費10,000元優惠疊加後，最高可拿700點。