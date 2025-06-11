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房仲：六都中古屋成交天數拉長 桃園增30天最久

中央社／ 台北11日電

中信房屋表示，央行去年9月祭出第7波房市信用管制，再搭配強化金檢，購屋市場也出現變化，對比去年第3季與今年第1季內部數據，六都中古屋銷售天數普遍拉長，分別增加12至30天不等，而桃園增加天數達30天最久。

中信房屋今天發出新聞稿，研展室副理莊思敏指出，銷售時間的拉長，一定程度反映買賣雙方心態調整的結果，隨著市場進入理性階段，買方出手愈發謹慎，不再盲目追價，也迫使賣方修正價格預期。

以桃園來看，其銷售天數的增加幅度居六都之冠，約30天，莊思敏表示，桃園部分新興重劃區仍處於開發初期，生活機能尚未完全成熟，日常採買仍仰賴舊市區支撐，在當前房市景氣趨緩背景下，這些區域勢必會面臨較大的去化壓力，連帶影響整體交易節奏。

進一步觀察中南部市場，台中、台南與高雄的銷售天數均超過80天。莊思敏指出，中南部房價基期相對較低，近年在科學園區、台積電等利多題材的加持下，區域房價極速攀升，吸引眾多投資客進場。然而在政府打炒房下，短期投機需求迅速退潮，市場重心轉向自住型買方，成交速度自然放緩。

除了銷售時間拉長之外，屋主的定價策略也出現明顯轉變；根據中信房屋內部統計，今年1至5月全台降價物件數達5777件，年增近5成。

莊思敏指出，這一波數據反映出賣方心態已從「被動觀望」轉為「主動調價」，越來越多屋主不再像以前一樣待價而沽，而是更積極以市場行情為基準，調整開價以吸引買方進場。

展望下半年，莊思敏說，市場利多題材稀缺，加上經濟景氣未顯著升溫，房市預期仍將延續盤整格局。若屋主有資金周轉或資產配置需求，應靈活調整售價策略，以縮短銷售週期、加速物件去化，避免因誤判市況而影響資金回籠。

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