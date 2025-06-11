台灣好市多傳將登陸 Uber Eats 外送也要靠會員卡？官方回應了

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經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

在實體門市人潮不減、電商業績穩步成長之際，美式量販巨頭好市多（Costco）也將拓展線上通路合作新模式。近日有消費者發現，好市多台灣官網悄然新增「Uber Delivery」服務頁面，且搜尋結果已可查到超過千項商品。據了解，台灣好市多最快將於下周導入Uber Eats代購外送服務，測試通路配送的可行性。

業界人士指出，這項布局是好市多對線上即時購物需求的回應。過去Uber Eats已攜手家樂福、大潤發與全聯三大通路建立量販即配網絡，此次若再納入好市多，將使Uber的量販合作版圖更加完整。尤其好市多以會員制、高客單價著稱，向來吸引大宗採購族群，未來透過平台下單，將為Uber Eats帶來高消費力的訂單來源，市場潛力不容小覷。

對於是否將啟動Uber外送合作，台灣好市多未正面回應細節。僅表示，母公司美國好市多日前公布2024會計年度第3季財報時曾揭露，目前美國已有約17個州的門市展開與Uber Eats的雜貨配送合作，並預計今年下半年擴大至英國與亞洲多個市場，包括台灣、日本與韓國。

台灣好市多強調，與Uber Eats的合作是依據美國總部統一規劃，目前若有進一步時程，將會對外正式公告。倘若合作案順利啟動，這將是好市多在台首次進軍即時外送平台，意味著即便以高周轉、排隊文化著稱的倉儲型量販店，也開始正視即時配送帶來的零售變革與客層延伸效益。

不過，好市多屬於會員制的量販業，未來如何在第三方平台維持會員制度與價格差異化，將是合作模式的一大關鍵。據了解，根據美國既有做法，透過Uber Eats訂購好市多商品時，會員與非會員將採取不同的費率機制，以反映會員專屬優惠與權益。至於台灣是否比照辦理，包含如何認證會員身分、價格機制是否同步，以及實際上線時間，相關細節仍待官方公布進一步資訊。

美國 好市多 Uber

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