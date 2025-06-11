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昶瑞機電營收／5月7,213萬元 繳出雙位數成長佳績 二廠年底添新柴

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
昶瑞機電董事長蔡翔如，記者籃珮禎攝影
昶瑞機電董事長蔡翔如，記者籃珮禎攝影

昶瑞機電（7642）10日公告5月營收7,213萬元，月增0.21%，年增14.22%。累計前五個月營收3.74億元，年增14.58%，繳出亮眼的雙位數成長佳績。

昶瑞指出，面對美國對等關稅政策與近期匯率變動所帶來的外部挑戰，公司營收表現仍舊逆勢上揚，凸顯其營運策略的韌性與高效應變能力。公司表示，將持續審慎因應關稅與匯率議題，以維繫營運穩健。

展望未來，昶瑞機電的成長動能主要歸因於其「雙引擎」戰略。公司預計於年底前將正式啟用龍井二廠，新增產能將與主要客戶的中長期佈局緊密配合，為公司開啟新的成長篇章。

此外，在核心產品方面，昶瑞直流吊扇與中大型無人機動力模組可望持續為公司貢獻強勁的成長動能。

法人分析指出，昶瑞機電在產業逆風中仍能維持雙位數成長，顯示其在產品技術、市場拓展以及成本控制方面具備競爭優勢。隨著新廠落成及雙引擎策略的持續推進，昶瑞機電有望在未來市場中保持其領先地位。

營收 匯率

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