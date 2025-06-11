亞力股東會／電力設備市場需求暢旺 前四月新接訂單創新高

亞力（1514）11日召開股東會，由董事長慧德實業代表人宋和業主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利1.7元、股票股利0.2元，合計股利共1.9元。

亞力表示，台電強韌電網計畫、AI科技發展、半導體建廠等，都讓電力設備市場需求暢旺，目前在手訂單維持百億元，今年前四月新接訂單已達逾50億元，創下歷史新高。

針對未來發展概況，亞力表示，未來發展主軸聚焦在台電、半導體、AI科技帶來的IDC機房等相關訂單，其中因公司深耕半導體廠，又以「模塑型配電變壓器」受青睞，接單已從過去低壓變壓器擴展到中壓變壓器。

亞力進一步表示，AI資料中心需要龐大的電能予以支撐，在電能的供應、傳輸皆需要更多的變電所的GIS及變壓器起予以保護，所以相當看好AI科技帶來的商機，儘管目前AI科技相關訂單占比營收1-2％，但在2027年可望突破到5％，會是未來龐大的成長動能之一。

若以實績來看，亞力在IDC機房已替中華電信提供多所IDC變電所的GIS與變壓器，且未來尚有3個案件，金額約10到15億元，公司也將積極爭取訂單。

另，軌道工程亦是亞力的強項之一，亞力指出，軌道工業包括台鐵、高鐵、捷運及輕軌等基礎建設是前瞻計畫最大項目，近年已經取得台鐵嘉義高架化、台南地下化、花東複線化訂單，今年前二月也取得逾10億元的全台智慧變電所新建置，未來尚有龐大潛在商機？

產能方面，亞力表示，去年啟用的楊梅二廠已經接近滿載，由於電力設備市場需求大，預期未來5年接單量仍大，因此勢必要再建廠，先前已在楊梅廠週邊買了約4,600坪土地，目前正申請地目變更，並著手規劃中，計畫在擴增產能。