快訊

蘋果iOS 26悄悄更新iPhone實用新功能！1鍵讓攝影師拍照不怕鏡頭髒掉

周杰倫被爆豪砸30億買「豪宅頂樓四層」　杰威爾回應了

影／周氏蝦捲驚傳員工將廚餘倒回滷鍋 業者立馬開除...今出面致歉

亞力股東會／電力設備市場需求暢旺 前四月新接訂單創新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
亞力11日召開股東會。記者朱曼寧／攝影
亞力11日召開股東會。記者朱曼寧／攝影

亞力（1514）11日召開股東會，由董事長慧德實業代表人宋和業主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利1.7元、股票股利0.2元，合計股利共1.9元。

亞力表示，台電強韌電網計畫、AI科技發展、半導體建廠等，都讓電力設備市場需求暢旺，目前在手訂單維持百億元，今年前四月新接訂單已達逾50億元，創下歷史新高。

針對未來發展概況，亞力表示，未來發展主軸聚焦在台電、半導體、AI科技帶來的IDC機房等相關訂單，其中因公司深耕半導體廠，又以「模塑型配電變壓器」受青睞，接單已從過去低壓變壓器擴展到中壓變壓器。

亞力進一步表示，AI資料中心需要龐大的電能予以支撐，在電能的供應、傳輸皆需要更多的變電所的GIS及變壓器起予以保護，所以相當看好AI科技帶來的商機，儘管目前AI科技相關訂單占比營收1-2％，但在2027年可望突破到5％，會是未來龐大的成長動能之一。

若以實績來看，亞力在IDC機房已替中華電信提供多所IDC變電所的GIS與變壓器，且未來尚有3個案件，金額約10到15億元，公司也將積極爭取訂單。

另，軌道工程亦是亞力的強項之一，亞力指出，軌道工業包括台鐵、高鐵、捷運及輕軌等基礎建設是前瞻計畫最大項目，近年已經取得台鐵嘉義高架化、台南地下化、花東複線化訂單，今年前二月也取得逾10億元的全台智慧變電所新建置，未來尚有龐大潛在商機？

產能方面，亞力表示，去年啟用的楊梅二廠已經接近滿載，由於電力設備市場需求大，預期未來5年接單量仍大，因此勢必要再建廠，先前已在楊梅廠週邊買了約4,600坪土地，目前正申請地目變更，並著手規劃中，計畫在擴增產能。

展望未來，亞力指出，在手訂單維持高水平狀態，且在市場需求旺盛下，仍可維持成長趨勢，預期今年集團營收目標成長雙位數以上，訂單能見度至少3到4年，營收及獲利可望雙雙再創歷史新高。

亞力董事長宋和業。記者朱曼寧／攝影
亞力董事長宋和業。記者朱曼寧／攝影
亞力董事長宋和業。記者朱曼寧／攝影
亞力董事長宋和業。記者朱曼寧／攝影

半導體 AI

延伸閱讀

金門浦邊忽停電...原來是變壓器故障肇禍 台電緊急搶修

台電認了高雄旗津大停電是設化老舊 更新工程月底完工

亞力營收／台電出貨挹注！5月營收創歷史次高 全年營運有望挑戰新高

亞力手握百億元訂單

相關新聞

市場傳漢翔總經理將退？ 漢翔：目前並無異動

上市公司漢翔航空工業今表示， 該公司總經理馬萬鈞目前並無異動情形，請外界不必臆測。馬萬鈞本人今亦表示「無可評論」。

台灣好市多傳將登陸 Uber Eats 外送也要靠會員卡？官方回應了

在實體門市人潮不減、電商業績穩步成長之際，美式量販巨頭好市多（Costco）也將拓展線上通路合作新模式。近日有消費者發現...

昶瑞機電營收／5月7,213萬元 繳出雙位數成長佳績 二廠年底添新柴

昶瑞機電（7642）10日公告5月營收7,213萬元，月增0.21%，年增14.22%。累計前五個月營收3.74億元，年...

亞力股東會／電力設備市場需求暢旺 前四月新接訂單創新高

亞力（1514）11日召開股東會，由董事長慧德實業代表人宋和業主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利1.7...

影／台塑股東會 郭文筆：應用AI及創新研發力求轉型

台塑上午舉行股東會，董事長郭文筆等出席，面對石化業景氣，郭文筆表示去年營運應是谷底，今年看起來會比較好，尤其下半年將受惠...

海砂屋變黃金！板橋富豪社區今拆除 將建19層大樓

新北市都市更新處表示，歷經多年等待，新北市政府專案輔導的板橋「富豪社區」海砂屋都更案，終於邁出重建的關鍵一步，在今日舉行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。