影／台塑股東會 郭文筆：應用AI及創新研發力求轉型

台塑上午舉行股東會，董事長郭文筆等出席，面對石化業景氣，郭文筆表示去年營運應是谷底，今年看起來會比較好，尤其下半年將受惠原油、乙烯、丙烯價格下滑，製造成本降低下，對公司營運會有優勢，下半年情況預估會比上半年好，但關稅和匯率難預料。

台塑今天舉行股東會，郭文筆表示應用AI及創新研發，力求轉型並持續降低成本，但受到石化同業持續擴建，削價競爭等影響，去年營運出現虧損，台塑去年歸屬母公司淨損12.31億元、每股淨損0.19元，台塑決議發放現金股利，今天股東會通過配息0.5元。對於今年是否能夠獲利，郭文筆表示「會努力」，排除匯率與關稅等不可控因素，台塑今年業績會比去年好。 台塑上午舉行股東會，董事長郭文筆（左）出席，台塑去年歸屬母公司淨損12.31億元、每股淨損0.19元，台塑決議發放現金股利，今天股東會通過配息0.5元。記者曾學仁／攝影 台塑今天舉行股東會，董事長郭文筆（圖）表示應用AI及創新研發，力求轉型並持續降低成本。記者曾學仁／攝影 台塑上午舉行股東會，董事長郭文筆（圖）出席，面對石化業景氣，郭文筆表示去年營運應是谷底，今年看起來會比較好，但關稅和匯率難預料。記者曾學仁／攝影 台塑上午舉行股東會，董事長郭文筆（右）出席，台塑去年歸屬母公司淨損12.31億元、每股淨損0.19元，台塑決議發放現金股利，今天股東會通過配息0.5元。記者曾學仁／攝影