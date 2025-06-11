海砂屋變黃金！板橋富豪社區今拆除 將建19層大樓

新北市都市更新處表示，歷經多年等待，新北市政府專案輔導的板橋「富豪社區」海砂屋都更案，終於邁出重建的關鍵一步，在今日舉行隆重的拆除祈福儀式，象徵這片曾飽受安全疑慮的海砂社區，將告別過往、邁向嶄新的生活。

富豪社區位於板橋區中山路二段，基地面積達1,045坪，原為5層樓鋼筋混凝土建物，屋齡逾30年，共有68戶住家。

該社區於108年被鑑定為海砂屋，甚至出現房屋傾斜、樓板剝落等情況，重建的急迫性日益凸顯。

新北市都更處長康佑寧表示，市府全力協助，加上住戶長期以來展現高度凝聚力與決心，近九成住戶達成自力更新共識。在都更推動師及推動辦公室協助下，進一步成功媒合中山路4戶店面納入更新範圍。

由於符合都更二箭申請資格，由新北市長侯友宜親自頒發資格函，讓基準容積從300%提升至345%，並回饋237坪作日間照顧公共托老中心，未來得讓家人在社區裡慢慢變老。

都更處表示本案於110年7月2日提出都市更新事業計畫暨權利變換計畫申請，後續由都市更新處接棒推動，全程提供專業輔導與協助，邀集估價專家釐清爭議，在市府、團隊及住戶共同努力下，在去年5月8日核定發布實施。