快訊

蘋果iOS 26悄悄更新iPhone實用新功能！1鍵讓攝影師拍照不怕鏡頭髒掉

周杰倫被爆豪砸30億買「豪宅頂樓四層」　杰威爾回應了

影／周氏蝦捲驚傳員工將廚餘倒回滷鍋 業者立馬開除...今出面致歉

海砂屋變黃金！板橋富豪社區今拆除 將建19層大樓

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
富豪社區更新前建物外觀現況。圖／新北市都更處提供
富豪社區更新前建物外觀現況。圖／新北市都更處提供

新北市都市更新處表示，歷經多年等待，新北市政府專案輔導的板橋「富豪社區」海砂屋都更案，終於邁出重建的關鍵一步，在今日舉行隆重的拆除祈福儀式，象徵這片曾飽受安全疑慮的海砂社區，將告別過往、邁向嶄新的生活。

富豪社區位於板橋區中山路二段，基地面積達1,045坪，原為5層樓鋼筋混凝土建物，屋齡逾30年，共有68戶住家。

該社區於108年被鑑定為海砂屋，甚至出現房屋傾斜、樓板剝落等情況，重建的急迫性日益凸顯。

新北市都更處長康佑寧表示，市府全力協助，加上住戶長期以來展現高度凝聚力與決心，近九成住戶達成自力更新共識。在都更推動師及推動辦公室協助下，進一步成功媒合中山路4戶店面納入更新範圍。

由於符合都更二箭申請資格，由新北市長侯友宜親自頒發資格函，讓基準容積從300%提升至345%，並回饋237坪作日間照顧公共托老中心，未來得讓家人在社區裡慢慢變老。

都更處表示本案於110年7月2日提出都市更新事業計畫暨權利變換計畫申請，後續由都市更新處接棒推動，全程提供專業輔導與協助，邀集估價專家釐清爭議，在市府、團隊及住戶共同努力下，在去年5月8日核定發布實施。

隨著舊屋點交作業逐步完成，今日舉行拆除祈福儀式，未來將新建3棟地上15至19層、地下4層的住商混合大樓，總戶數達206戶，預計118年底完工。住戶等到等待多年的曙光，這片海砂社區即將迎來全新風貌，住戶也將迎來嶄新的家園。

富豪社區更新前室內現況。圖／新北市都更處提供
富豪社區更新前室內現況。圖／新北市都更處提供
富豪社區更新後模擬圖。圖／新北市都更處提供
富豪社區更新後模擬圖。圖／新北市都更處提供

都更 都市更新

延伸閱讀

高雄列管老舊大樓名單曝 陳其邁要求加速改善期程

影／台中阿伯酒駕還敢跟人吵架糗大 警到場酒測送法辦

高雄七賢大樓起火直擊 消防栓蒙灰生鏽安檢缺失多…住戶吐困境

高雄七賢大樓起火「上月做消防安檢」 陳其邁趕赴現場

相關新聞

市場傳漢翔總經理將退？ 漢翔：目前並無異動

上市公司漢翔航空工業今表示， 該公司總經理馬萬鈞目前並無異動情形，請外界不必臆測。馬萬鈞本人今亦表示「無可評論」。

台灣好市多傳將登陸 Uber Eats 外送也要靠會員卡？官方回應了

在實體門市人潮不減、電商業績穩步成長之際，美式量販巨頭好市多（Costco）也將拓展線上通路合作新模式。近日有消費者發現...

昶瑞機電營收／5月7,213萬元 繳出雙位數成長佳績 二廠年底添新柴

昶瑞機電（7642）10日公告5月營收7,213萬元，月增0.21%，年增14.22%。累計前五個月營收3.74億元，年...

亞力股東會／電力設備市場需求暢旺 前四月新接訂單創新高

亞力（1514）11日召開股東會，由董事長慧德實業代表人宋和業主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利1.7...

影／台塑股東會 郭文筆：應用AI及創新研發力求轉型

台塑上午舉行股東會，董事長郭文筆等出席，面對石化業景氣，郭文筆表示去年營運應是谷底，今年看起來會比較好，尤其下半年將受惠...

海砂屋變黃金！板橋富豪社區今拆除 將建19層大樓

新北市都市更新處表示，歷經多年等待，新北市政府專案輔導的板橋「富豪社區」海砂屋都更案，終於邁出重建的關鍵一步，在今日舉行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。