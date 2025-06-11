餐飲業爆量缺工10萬人以上 前五大熱門餐飲企業大公開

餐飲業缺工日益嚴峻，人力缺口可能已突破10萬大關。面試心得分享平台《面試趣》公布 2025 年最多人兌換面試心得的連鎖餐飲前五名，依序為麥當勞、鼎泰豐、王品集團、藏壽司與 Q Burger。

麥當勞靠排班彈性、流程標準化，加上較低的門檻、大量職缺，即使福利不算頂尖，也成為學生族群與眾多求職者的兼職首選，穩坐第一名。

亞軍鼎泰豐去年調薪後，外場人員月薪上看 5 萬，加上升遷制度明確，被稱為「餐飲界台積電」，然而高薪背後也伴隨高壓，得克服兩頭班等壓力，挑戰不小。

季軍王品集團元旦起最高調薪 7%，並提供旅遊補助、宿舍補貼等福利，旗下品牌眾多，工作選擇彈性大，但基層壓力大，文化要求高，導致高流動率。

第四名藏壽司主打日式管理與年輕職場文化，第五名 Q Burger 則為本土速食品牌代表，成為不少人心中的選擇。

《面試趣》專家分析，儘管餐飲業積極調薪搶人，缺工問題仍難以解決，主因在於工作型態不合、產業刻板印象、少子化導致勞動力不足。此外，根據薪資查詢平台《比薪水》年度報告，去年民生服務業平均年薪 51.2 萬元，為全產業之末，加劇了「調完薪水還是找不到人」的窘境。

即使熱門企業人氣不減，這些結構性問題仍使整體缺工現象短期內難以逆轉。《面試趣》專家建議，有志投入餐飲者應審慎評估職涯規劃。