台南多間商場開幕 房仲：房市拉抬有限「只這間例外」

台南市今年將有多間百貨商場陸續開幕，包括誠品生活台南、西市場、新光三越台南小北門店；另外三井Outlet二期預計年底營運，原德安百貨也已找到新經營業者正在裝修中。

信義房屋台南店頭表示，這些百貨商場、飯店原本所在的位置，多屬於蛋黃區，原本觀光、商業、住宅機能就很完整，開幕話題對房市拉抬效果有限。

唯一例外，是位於南區的誠品生活台南，此處原本並非台南人購屋居住首選，但隨著交通機能完善、大型餐飲與商場進駐，無論是當地的中古國宅、周邊的重劃區，房市關注度均有明顯提升。

誠品生活台南位於碳佐麻里新興園區，碳佐麻里餐飲集團將該園區分三期開發，第一期燒肉餐廳去年開幕，第二期交由誠品打造南台灣最大的誠品商場，已於5月底開始試營運，成為近期台南最大觀光亮點。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，誠品生活台南北側與台南市區接壤，西側為安平產業園區，東側為水交社重劃區、東南為台南機場，往南則通往喜樹、灣裡（舉喜重劃區）、台86線，並可銜接國道，因地點較邊陲，多國宅社區，過去一向不是購屋族首選，討論度不高。

但隨知名餐飲、商場百貨進駐，且公部門包括住都中心、台南市府都正在此處興建社會住宅，還有預計今年底會啟用的「第十三期喜樹灣裡市地重劃區」，張榮觀察，此區房市有翻轉跡象，不僅人流、車流多了，連帶讓一般買方對在地房市的關注度、詢問度皆有所提升。

張榮表示，此區主要產品包括屋齡30至40年公寓國宅，成交單價尚落在1字頭，總價僅約400至500萬；屋齡20多年電梯國宅，成交單價則在20萬上下，因坪數較大，總價則會落在1000萬初。

由於主要是國宅，其他類型產品相對少，倒是誠品園區南側約300公尺處有一棟剛完工的「森安邦」社區可供選擇，部分購屋族也會轉往西北方安平、東側水交社重劃區或更南端的舉喜重劃區看屋。

至於西市場、新光三越台南小北門店、台南福泰大飯店，甚至原德安百貨，由於這些商場百貨級飯店所在地，本身就屬於蛋黃區，各項生活機能完整，住宅產品交易價量也有一定水準，開幕後對區域房市的拉抬效果較不顯著。