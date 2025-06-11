坤悅開發股東會／通過配發1.5元股利 今年推案150億創高

坤悅開發（5206）11日召開股東常會，董事長陳丕岳表示，今年度預計完工交屋認列營收個案，將有台中市南區「君匯」、南屯區「君睿」與彰化埔心「心里程」三案，總銷逾60億元，預計營收獲利持續穩步向前，今年推案總銷則近150億元，再創歷史新高。

坤悅開發去年合併營收24.35億元，稅後純益3.22億元，每股稅後純益2.06元，股東常會通過配發1.5元股利，其中現金股利0.5元、股票股利1元。

受惠「君匯」、「心里程」陸續交屋入帳，坤悅開發5月合併營收16.76億元、年增66倍；累計前五月合併營收35.08億元、年增80倍，創近五年同期新高。隨著「君匯」、「心里程」持續交屋，「君睿」也將在年底交屋，法人預估，全年營收上看50億元、每股稅後純益挑戰7元，營收、獲利雙雙挑戰歷史新高。

近期美國關稅政策影響國際金融波動，房市進入價修量縮與理性評估階段。陳丕岳指出，央行實施第七波信用管制，銀行管控房貸水位，不僅促使投機客退場，購屋需求也加速回歸基本面，市場進入「量縮價修」格局，剛性自住置產客層躍升主力，具備品牌口碑、建設話題與生活機能的產品，將是脫穎而出的關鍵。

關注自住客層需求，確保安居的所有細節，坤悅開發除持續精進建築工法與建材配備規格，更由有甲級坤聯營造，負責公司所有建案的興建。

陳丕岳說，坤悅開發穩健紮實的施工流程、完善確實的工地管理，不只展現品牌硬實力，更是確保建案完工實景與預售3D圖面相符，以落實說到做到的承諾。

資深台灣誠信建商與國家優良建商雙重認證，長期深耕自住產品的坤悅開發，近年也優化售後服務流程，以「24小時聯繫住戶、48小時到府查驗、72小時到府維修」深獲肯定，並提供0800專線、官網客服、Line@生活圈等多重客服管道，主動安排交屋後滿一年社區之居家房屋健檢服務，住戶無須擔心售後問題，住得安心又放心

陳丕岳表示，目前坤悅開發線上銷售個案計有南屯區「君睿」、南區「坤悅語文心」、太平區「坤悅涵仰」、后里區「坤悅禮御」、員林市「坤悅原鄰薈」、沙鹿區「坤悅沐光邸」、「坤悅沐光墅」與北屯區「坤悅‧泊岳」等。

後續將推出沙鹿區興安段新案，規劃地上15層、地下4層，140戶純住家，以及東區旱平段新案，規劃地上24層、地下4層，共187戶住家與6戶店面的超高地標；更跨足彰化市區，推出彰化市三民段新案，規劃地上17層、地下3層，286戶純住家，預計2025年度推案總銷近150億，再創歷史新高。

陳丕岳說，順應房市發展趨勢，公司除保持審慎樂觀態度，也將強化品質管理與團隊專業，積極建構多元化行銷通路，擴大與同業間的差異性，努力推出符合居住者需求之產品。

近年坤悅開發也透過一系列社區節慶、大型講座與親子藝文活動，積極促進社區交流、深化住戶認同，落實社區經營與售後服務，並長期投入社會公益，以身作則、帶動美好循環。

展望未來，坤悅開發將持續深耕大台中與彰化地區，視景氣調整新案進場銷售步調，以靈活操作回應當前經營環境挑戰，帶動公司穩健營運與成長，並且善盡企業ESG責任，落實坤悅好宅的永續關懷與承諾。