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文總推原創角色「a-We」超夯 結合珍奶、小籠包等台灣元素

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
為響應大阪世博，文化部推出超人氣原創角色「a-We」。文化總會／提供
為響應大阪世博，文化部推出超人氣原創角色「a-We」。文化總會／提供

為響應大阪世博，文化部將於8月舉辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，推出超人氣原創角色「a-We」，並攜手文化總會製作多款台灣製周邊商品。文總表示，首波商品於10日開放預購，短短不到半小時全數完售。為因應高度需求，已緊急追加貨量，確保每位喜愛「a-We」的粉絲都能順利購得，後續亦將陸續推出多款商品，向世界展現台灣的創意與設計實力。

文總表示，We TAIWAN首波周邊商品包含四款結合珍珠奶茶、小籠包、茄芷袋等台灣元素的「a-We」造型徽章組，以及療癒感十足的「a-We」娃娃吊飾。商品現已上架至Pinkoi「We TAIWAN」設計館，預計7月上旬陸續出貨。

文總統計，截止10日下午4時許，首波商品銷售已突破1,500件，其中又以「a-We」娃娃最受歡迎，徽章單入款則以「珍奶」造型銷量最高。除了台灣人喜愛之外，另也吸引來自日本、美國及香港等消費者熱烈響應，紛紛留言表達支持：「好適合當成紀念品，外國朋友一定也會很喜歡，謝謝設計出走出國際的商品」。

文總表示，本次超人氣原創角色「a-We」由究方社設計總監師方序中擔任視覺統籌，自5月發表以來，憑藉療癒可愛的外型與鮮明個性，迅速擄獲各年齡層喜愛。隨著多款周邊商品曝光後，引來各地粉絲熱烈討論與敲碗預購。

文總指出，接下來將推出與防摔手機殼領導品牌「犀牛盾」聯名設計的系列手機殼，預計6月中旬上架；第二波商品則預計6月底開放預購，包含與彰化在地織襪廠合作設計的襪子、100%食用麥芽糖與乳膠製成的特殊造型紓壓球等。全系列商品皆為台灣設計、台灣製造，展現在地設計力與工藝實力，讓世界看見台灣高品質。

「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」將於8月2日至20日舉辦，活動期間歡迎民眾前往梅田VS. (GRAND GREEN OSAKA)空間及「TAIWAN PLUS 2025台日新風」攤位實體購買，並邀請各位一同參與這場文化盛會。

為響應大阪世博，文化部推出超人氣原創角色「a-We」。文化總會／提供
為響應大阪世博，文化部推出超人氣原創角色「a-We」。文化總會／提供

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