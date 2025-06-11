利凌企業導入AI 攝影機記錄影像還可轉播足球賽

現代生活中，不管是在一般住宅區、超商或是大馬路上，監控攝影機隨處可見，在科技躍進AI狂潮來襲之際，攝影機卻不再只是普通攝影機，在導入AI大腦後，不只可以記錄影像，還能即時影像辨識、輔助船舶航行，甚至還懂得轉播足球賽事。

1980年成立的利凌企業就是提供智慧監控解決方案的先驅企業，原本從做攝影機腳架起家，後來因為日本客戶委託，才一腳踏入攝影機產業。

走進利凌企業的展示室，大幅電視牆外，架上也展示數十款不同樣式的攝影機，利凌企業資訊長胡志剛接受中央社記者採訪時表示，利凌提供多元解決方案，走的是少量多樣路線，包括車牌辨識、智慧船舶、智慧交通、科技執法、AI運動賽事等應用。

過去台廠監控攝影機可說是獨步全球，利凌曾在中國長江以南有一定市占率，市場甚至有「北敏通、南利凌」說法，但隨著中國致力推動監視器產業，低成本競爭下，利凌在2018年決定退出中國市場，減少價格競爭，試圖另闢新藍海，盼打入高毛利的利基市場。

胡志剛回憶，團隊導入AI技術初期時，也曾經歷「瞎子摸象」時期，像是跟東歐供應商進口軟體授權，但算下來等於每套產品出貨就多了數萬元成本，後來2019年有客戶提出整合車牌辨識需求，團隊歷經半年多研發，成功開發出可獨立運算的攝影機車牌辨識技術，如今，可支援美國、日本、歐盟、中東、越南等58個國家的車牌辨識。

攜手船舶中心研發智慧航行輔助系統 奪愛迪生發明獎

利凌2021年開啟跟財團法人船舶暨海洋產業研發中心（船舶中心）的合作，透過政府科專計畫共同研發「智慧化航行輔助系統」。

每艘船都設有船舶自動識別系統船載台（AutomaticIdentification System, AIS），概念上好比船隻通訊系統，透過AIS可以識別其他船隻所在位置，避免彼此發生碰撞。不過，實務上仍有些小船未開AIS系統，恐導致碰撞風險增加。

不過，海上光線變化大，如何讓攝影機「看清楚」成為一大考驗。船舶中心主任劉建宏解釋，船舶中心開發AI可辨識貨櫃船、漁船、商船、遊艇等類型，另外也開發3類AI模型情境，包含可見光、熱影像與兩者融合的AI模型，假設為大逆光，可見光模型無法看清楚畫面，此時熱影像模型就能派上用場，讓船隻不論航行在什麼樣的光線環境，AI模型都能清楚辨識海上物件。

胡志剛坦言，透過科專才發現這項利基市場，利凌首度開發出AI熱感攝影機，整合可見光影像與溫度偵測（熱感）功能，讓船隻不管是靠近岸邊，夜間航行或是起霧時都能清楚辨識周遭物件，大幅提升船隻安全。

劉建宏指出，「智慧化航行輔助系統」還整合雷達、AIS系統與AI影像辨識等，透過AI協助老船長看清楚所有海上物件，船舶中心軟體串接利凌的AI攝影機平台，還能即時比對、辨識海上沒開AIS系統的船隻，提早示警，提升航行安全。

此外，海上面臨震動大、高鹽度、太陽曝曬挑戰，攝影機設計都需要多一層考量。胡志剛解釋，包括設備需要經過17級陣風考驗，還得耐鹽、抗生銹，此外，海上風浪大，「不管上下起伏，看的畫面跟方向都要能自動校正到同一個位置才行。」

事實證明，心血沒有白費，研發成果不僅獲得有「創新界奧斯卡」之稱的2025年愛迪生獎（EdisonAwards）銀獎，這款要價新台幣數十萬元的AI攝影機成功打入國際市場。

胡志剛透露，隔年很幸運國外也有客戶提出需求，團隊短短3週中進一步調整開發出新一款雙光譜熱感融合AI攝影機，成功獲得美國客戶大單。他回想，當初送驗過程近乎苛求，但也成功讓公司營收大進補。

保利馬執行長周顯光表示，這項航行輔助系統也被剛在台灣完成修復升級的首艘環遊地球的零碳排船「保利馬1號」所採用，未來有機會隨台灣的零碳排船舶一起行銷全球。

利凌計畫部署大型語言模型 讓AI攝影機再進化

近年來利凌也積極拓產國際市場，推出各類型解決方案，目前利凌在全球10多國都設有辦公室共有380多名員工，許多方案其實也源自客戶需求。

胡志剛指出，像是當初國外業務單位提到賽事轉播需求，利凌與義大利新創合作，推出AI足球運動賽事轉播，在足球場邊安裝3支攝影機，透過切割畫面場域，以AI攝影機追蹤球員行蹤的方式來做賽事轉播。

利凌除了有團隊自建AI模型外，也發展AI攝影機平台，讓攝影機應用場域更加多元。胡志剛比喻，手機可以下載許多APP，利凌也讓攝影機成為一個可插件化平台，客戶可以把手上訓練好的AI模型跟攝影機做串接，原始資料集仍可維持在客戶手上。

他舉例，像是工地現場或者鋼鐵廠等客戶，也能透過攝影機的AI影像辨識，可偵測工人是否有確實戴上安全帽、身上是否有準確安裝掛鉤等，減少工安意外。

展望未來，胡志剛指出，利凌將持續著眼邊緣運算AI攝影機，目前也開始思考能否部署大型語言模型、畫面語意分析等技術到攝影機。他解釋，大型語言模型已經非常聰明，如果請大型語言模型描述一張圖片情境，基本上已經可以講出正確的人事時地物。

至於攝影機部署大型語言模型可以有哪些應用，胡志剛以銀行門口攝影機為例，如果攝影機在上班時間偵測到有步履蹣跚需要協助的客戶，攝影機可以主動通報銀行行員加以協助，甚至攝影機本身可以語言來進行應答，讓AI攝影機再進化。