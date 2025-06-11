快訊

生控台大網站被駭丟失碩班正取資格 台大：無證據佐證

教保員代理教師薪資年資雙降 非營利幼兒園的荒謬制度

公主抱蔣萬安網狂讚釣出本尊曝1暖心原因 誇市長有在練

亞力股東會 通過配發股利每股1.9元

中央社／ 台北11日電

重電大廠亞力今天舉行股東會，由董事長慧德實業代表人宋和業主持，亞力股東會通過每股配發股利新台幣1.9元，其中現金股息每股1.7元，股票股利0.2元，並通過補選董事1席。

亞力在致股東營業報告書中指出，在手訂單可符合今年整體產能所需，預估今年接、產、銷金額持續穩定成長，並有所突破。

亞力指出，配電自動化多種線路開關率先取得台電國產化認證資格，陸續接到訂單，新建變壓器二廠於2024年啟用，擴充產能供應半導體廠標準型中低變壓器訂單，爭取台電桿上型變壓器訂單，此外亞力開發大容量光電變流器（PV inverter）。

展望未來新品和市場布局，亞力表示，持續針對台電強韌電網計畫開發智慧化電機器材、光電綠能、儲能、節能等產品，布局非晶質高效率及標準型變壓器、智慧電網、雲端機房等應用，並持續配合半導體建廠需求，未來繼續研發電力電子、電動大巴士及軌道車輛充電設備等應用產品。

董事長 股東會 台電

延伸閱讀

台電5度送件 中火首部燃氣機組中市府核准試車

金門浦邊忽停電...原來是變壓器故障肇禍 台電緊急搶修

人行道殺手...8千電桿占人行道 蔣萬安盤點要求移除計畫

台電認了高雄旗津大停電是設化老舊 更新工程月底完工

相關新聞

台塑股東會／董事長郭文筆：投資585億 提高經營績效及轉型

台塑（1301）11日召開股東會，董事長郭文筆表示，去年受到中國大陸房地產低迷、內需不振，且石化同業持續擴建，造成產能過...

虧損也配0.5元 台塑：不看淡下半年營運

台塑今舉行股東會，雖然去年首度虧損，但仍配發0.5元現金股利。對於下半年營運，台塑董事長郭文筆表示，預期大陸持續降準、降...

5700間房子降價！房仲：屋主變了、轉為主動調價

中信房屋統計內部數據指出，今年第一季，六都中古屋銷售天數普遍拉長，分別增加12天至30天，由於銷售時間拉 長，今年1至5...

台南今年至少3間大型百貨商場開幕 這區房市最受拉抬

台南市今年至少將有3間大型百貨商場開幕，其中，位於南區的誠品生活台南，隨著交通機能完善、大型餐飲與商場進駐，無論是當地的...

台中七期、八期購屋主力 信義房屋：醫師、工程師、軍公教

國內外經濟金融情勢雙重挑戰下，目前房市買氣較前幾年低迷，主要依靠有自住剛需且手邊現金足夠的客群撐場。以台中市蛋黃區、房屋...

台鹽布袋牙膏工廠啟用未規畫開放 未與民營白人牙膏觀光工廠打對台

國營台鹽公司為因應牙膏納入化妝品法令管理，斥資近億元在嘉義縣沿海布袋鎮生技妝品廠區，建造符合國際標準GMP（優良製造作業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。