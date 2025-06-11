亞力股東會 通過配發股利每股1.9元
重電大廠亞力今天舉行股東會，由董事長慧德實業代表人宋和業主持，亞力股東會通過每股配發股利新台幣1.9元，其中現金股息每股1.7元，股票股利0.2元，並通過補選董事1席。
亞力在致股東營業報告書中指出，在手訂單可符合今年整體產能所需，預估今年接、產、銷金額持續穩定成長，並有所突破。
亞力指出，配電自動化多種線路開關率先取得台電國產化認證資格，陸續接到訂單，新建變壓器二廠於2024年啟用，擴充產能供應半導體廠標準型中低變壓器訂單，爭取台電桿上型變壓器訂單，此外亞力開發大容量光電變流器（PV inverter）。
展望未來新品和市場布局，亞力表示，持續針對台電強韌電網計畫開發智慧化電機器材、光電綠能、儲能、節能等產品，布局非晶質高效率及標準型變壓器、智慧電網、雲端機房等應用，並持續配合半導體建廠需求，未來繼續研發電力電子、電動大巴士及軌道車輛充電設備等應用產品。
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