貨櫃營運添動能 00907搶運潮行情受惠

關稅戰，近期已經看得出美國開始放軟，再加上中國大陸稀土出口許可證的關係，顯示中美雙方都有意對關稅戰釋出善意，對市場的多頭氣氛有利。其中，永豐投信研究團隊觀察近期美國關稅雖暫緩，貨攬業者則是提前在關稅豁免期前趕著出貨。SCFI指數（上海出口集裝箱運價指數）已連五天漲，最新一期指數於6月6日出爐，上漲167.64點，指數表現來到2,240.35點，周漲幅達8.1%，市場預期將進一步推升國內貨櫃成長，未來六個月營運看好，短線上航運股仍因因關稅豁免期搶運潮行情受惠。

永豐優息存股（00907）聚焦金融及傳產的存股型ETF，成分股中有約七7成占比的金融+航運股，在成份股的挑選上，00907追蹤指數「特選臺灣優選入息存股指數」依據股利發放指標，只挑選最近三年皆發放現金股利的企業，且每股盈餘皆為正的企業，為投資人做嚴格的把關，層層篩選出體質及獲利佳的存股優質企業。時序進入6~8月份是台股主要的除息季節，觀察近期各公司陸續宣布的股利政策，股息配表現不錯，震盪行情下，這類防禦型族群有下檔保護作用力。