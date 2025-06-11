台塑股東會／董事長郭文筆：投資585億 提高經營績效及轉型

台塑（1301）11日召開股東會，董事長郭文筆表示，去年受到中國大陸房地產低迷、內需不振，且石化同業持續擴建，造成產能過剩，削價競爭，雖然公司不斷應用AI及創新研發，力求轉型，且持續降低成本，不過還是不敵大環境惡化的衝擊，今年會持續努力，若排除匯率與關稅等不可控因素，相信今年的業績會比去年好。

針對今年表現，郭文筆指出，第1季液鹼受惠中國大陸新增氧化鋁產能400萬噸，需求增加，且同業歲修，平均價格比去年同期上漲32％，利差改善，公司合併稅前利益1億元。

第2季因美國實施對等關稅，市場充滿不確定性，加上新台幣兌美元匯率大幅升值，及認列轉投資收益減少，預期本公司第2季營收與獲利，將不如第1季。

展望下半年，預期中國大陸持續降準、降息，並提出刺激內需政策，加上第3季為石化產品傳統旺季，需求增加，且因石油輸出國家組織增產，造成原油及原料乙、丙烯價格看跌，有利公司生產成本降低，因此不看淡下半年的營運展望。

不過，國際市場仍有美國對等關稅後續發展、美中貿易戰、匯率及海運費變化等不確定因素。

郭文筆也報告台塑提高經營績效，及轉型策略的八大具體作法，包含：

一、新產品、新事業開發：朝半導體、綠能環保及醫療保健三個發展趨勢，推動前瞻性產品之技術移轉或合作開發，包含1-己烯、聚烯烴彈性體(POE)、電子級氫氣等17項產品，預計投資285億元，每年可增加營業額230億元。

二、能源轉型：配合未來的綠電需求，評估增設風力與太陽能發電機組，預計投資43億元，2030年發電量可達2億度，預估每年可減碳18萬4千噸。

三、數位轉型：近年來在王文淵總裁的領導下，截至2025年5月共提出576項AI開發案，目前已完成354項，下半年將持續進行222項，預估年效益20億元。

四、全球投資布局：目前進行中的海內外擴建及去瓶頸工程共7案，總投資金額210億元，預計今年下半年起陸續完工運轉，主要項目包括：

1.台灣：包含PVC廠去瓶頸、擴建仁武碳纖及原絲廠、新建麥寮電子級氫氣廠、高雄洲際碼頭新建1座。

2.乙烯冷凍槽等五案。

2.中國大陸寧波：新建1座乙烯冷凍槽。

3.美國德州：新建1-己烯廠。

五、在降低成本方面：台在高雄洲際碼頭，投資設置12座儲槽及1座鹽倉，除乙烯冷凍槽將於2025年下半年完工外，其餘已於2024年啟用，未來可視國際行情變化，機動在現貨市場購入低價原料，預估年效益4.7億元。

此外，2025年進行專案改善共計131案，預估投資47億元，預定今年下半年起陸續完工，年效益1億2千萬元。

六、在營業策略方面：為減緩美國對等關稅政策之衝擊，將優先開發非美國市場之客戶。同時，降低中國大陸銷售比重，加速分散至東南亞及印度市場，另因應印度市場需求持續成長，公司已取得印度標準局(BIS)認證之產品共9項，隨著各產品BIS認證陸續生效執行，將可增加印度銷售量。

再者，為增加產品銷售利益，持續提升差別化產品銷售比重，目標由2024年41%，提高至2025年的47%。

七、參與半導體產業鏈的布局：

第1，台塑液鹼已穩定供應半導體產業，作為廢水處理使用，將利用既有的原料與產品優勢，進一步評估開發電子級的化學品及氣體。

第2，台塑勝高公司麥寮新建12吋矽晶圓廠，今年完工投產，可提高先進製程用銷售量，挹注本公司轉投資收益。

第3，台塑大金公司電子級氫氟酸，目前在國內半導體市占率超過55%，因應先進製程需求持續成長，已規劃在大發廠擴建新產能。

第4，台塑德山公司電子級異丙醇，廣泛使用在半導體的先進製程，目前正進行異丙醇使用後廢液回收工程，並規劃擴建新產能，以滿足半導體先進製程需求。

八、深耕ESG、追求永續經營：台塑113年在全球環境碳揭露組織(CDP)的氣候變遷及水安全評等，連續兩年獲得最高等級「A」的好成績，顯示公司的努力已有良好成效。因應全球減碳趨勢，未來將繼續推動低碳能源轉型、節能減碳及循環經濟等永續措施，朝「2050碳中和」目標邁進。