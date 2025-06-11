虧損也配0.5元 台塑：不看淡下半年營運

台塑今舉行股東會，雖然去年首度虧損，但仍配發0.5元現金股利。對於下半年營運，台塑董事長郭文筆表示，預期大陸持續降準、降息，並提出刺激內需政策，且第3季為石化產品傳統旺季，而因石油輸出國家組織增產，造成原油及原料乙、丙烯價格看跌，有利生產成本降低，不看淡下半年營運。

郭文筆表示，受到大陸房地產低迷、內需不振，且石化同業持續擴建，造成產能過剩，削價競爭，雖然台塑不斷應用AI及創新研發，力求轉型，且持續降低成本，但還是不敵大環境惡化的衝擊，稅前虧損24億元。他也說，若排除匯率與關稅等不可控因素，相信今年的業績會比去年好。

郭文筆表示，第1季液碱受惠中國大陸新增氧化鋁產能400萬噸，需求增加，且同業歲修，平均價格比去年同期上漲32%，利差改善，稅前利益1億元，而第2季因美國實施對等關稅，市場充滿不確定性，加上匯率大幅升值，及認列轉投資收益減少，預期第2季營收與獲利將不如第1季。

雖然不看淡下半年，但郭文筆指出，國際市場仍有美國對等關稅後續發展、美中貿易戰、匯率及海運費變化等不確定因素，除了提高經營績效外，為減緩美國對等關稅政策之衝擊，將優先開發非美國市場之客戶。

同時，郭文筆也說，將降低中國大陸銷售比重，加速分散至東南亞及印度市場，另因應印度市場需求持續成長，台塑已取得印度標準局認證之產品共9項，隨著各產品BIS認證陸續生效執行，將可增加印度銷售量。

郭文筆表示，台塑也參與半導體產業鏈的布局，勝高公司麥寮新建12吋矽晶圓廠，今年完工投產，可提高先進製程用銷售量，挹注轉投資收益，而大金公司電子級氫氟酸，目前在國內半導體市占率超過55%，因應先進製程需求持續成長，已規劃在大發廠擴建新產能。