積極推動減碳 信義房屋第三度獲 CDP 氣候最高評等

信義房屋積極推動減碳行動，導入國際標準與氣候治理，逐步建立系統化的能源管理與碳盤查機制，並落實減碳目標與資訊揭露。在制度與行動雙軌推進下，信義房屋於2024年再度獲得CDP（碳揭露專案）氣候項目最高A級評等，為第三度獲得肯定，在全球22,400家企業中名列頂尖前2%。10日於CDP與企業永續發展協會（BCSD Taiwan）攜手臺灣證券交易所舉辦的「CDP台灣發表會暨頒獎典禮」中，獲得公開表揚。

CDP為全球最具公信力的環境資訊揭露評比之一，以TCFD（氣候相關財務揭露）為架構基礎，涵蓋治理、策略、風險管理、目標設定與資訊透明度等構面。2024年台灣共有741家企業提交氣候變遷項目問卷，其中僅32家獲得A級評等，信義房屋為台灣房仲服務業唯一入列者。

信義房屋表示，CDP評比涵蓋16項構面，公司在商業策略、環境政策與公司治理等10個項目獲最高等級肯定。公司已將氣候議題納入董事會監督範圍，定期檢視風險與目標進展，並依循TCFD架構揭露短、中、長期氣候風險與轉型策略，強化治理透明度。

在營運面，信義房屋積極導入低碳轉型策略，2024年再生能源使用占比已突破20%，並主動響應政府小額綠電標案，展現能源轉型行動力。仲介服務全面採用OMO（Online-Merge-Offline）整合模式，透過DiNDON智能賞屋、電子簽約與AI配案等數位工具，減少紙本與交通碳足跡，並取得碳標籤與減碳標籤，協助客戶實踐綠色採購與ESG目標，不僅帶動房仲服務升級，也推動社區共好與供應鏈協作全面進化。

自然碳匯方面，信義房屋與林業及自然保育署合作，於台東金峰鄉推動2公頃造林計畫，選用具固碳效益的原生樹種，並導入生態監測機制，以確保森林健康與生物多樣性。計畫也結合在地原住民造林合作社參與，投入人工與技術支援，強化造林成效與林業知識傳承，透過帶動在地就業與文化延續，實踐企業、環境與社區共好。

在制度面，信義房屋不斷強化氣候管理機制，且通過科學基礎減碳目標SBTi審查，並定期檢視氣候目標達成狀況。此外，也出版獨立TCFD報告書，更通過第三方符合性查核取得「Level 5+: Excellence」最高等級，確保氣候揭露品質。導入ISO國際標準與管理系統，以制度化方式推動減碳行動與持續改善。

上述作為也獲得多項外部肯定。信義房屋連續11年獲證交所公司治理評鑑前5%，為少數能穩定維持頂尖表現的企業，反映高水準的治理基礎與氣候韌性。同時，信義房屋日前於《遠見》ESG企業永續獎中，囊括低碳營運、樂齡友善與綜合績效三項大獎，顯示在環境、社會與治理三大構面皆具整合成果；亦持續三年獲得台灣淨零行動聯盟淨零標章綠級肯定；名列《商業周刊》「碳競爭力100強」，從綠色治理、溫室氣體盤查到營運效能，皆獲外部認可。因此，在CDP獲得了國際級的A級肯定。

展望未來，信義房屋將持續對齊《巴黎協定》1.5°C目標，深化低碳轉型與社會參與，攜手利害關係人打造永續價值鏈。信義房屋強調，永續不能只是口號，而應落實具體行動，公司將持續以實際作為，讓永續發生。